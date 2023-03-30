SİYASET
30 Mart 2023 - 18:00

Usta oyuncu Mehmet Aslantuğ'dan flaş karar: O partiden aday oldu! Teklifi kabul etti

14 Mayıs seçimine az bir zaman kala Türkiye İşçi Partisi’nden beklenmedik bir adaylık duyurusu yapıldı. TİP başkanı Erkan Baş, Mehmet Aslantuğ’un partiden milletvekili adayı olduğunu açıklayarak ünlü aktörün teklifleri kabul ettiğinin altını çizdi. Daha fazla detay için haberimize göz atabilirsiniz…

SİYASET
30 Mart 2023 - 18:00
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Usta oyuncu Mehmet Aslantuğ'dan flaş karar: O partiden aday oldu! Teklifi kabul etti
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Türkiye seçim sürecinde her gün yeni bir olayla karşı karşıya kalıyor. Siyaset meydanında ünlü isimlerin milletvekili adaylığında yeni bir isim daha gündeme geldi. TİP Genel Başkanı Erkan Baş ünlü oyuncu Mehmet Aslantuğ’un milletvekili adaylığının yapılacağını vurguladı.

Erkan Baş sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu açıklamada şu ifadelere yer verdi:



“Onu sadece unutulmayan rolleriyle değil, planlı bir provokasyona maruz bırakılan Ahmet Kaya’yı cesurca savunmasıyla da hep şükranla hatırlıyoruz.

Milletvekilliği adaylık teklifimizi kabul ederek bize güç veren sevgili Mehmet Aslantuğ’a yürekten teşekkür ediyorum.

TİPSenin Kaptan”

erkan baş

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Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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