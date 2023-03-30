Usta oyuncu Mehmet Aslantuğ'dan flaş karar: O partiden aday oldu! Teklifi kabul etti













Türkiye seçim sürecinde her gün yeni bir olayla karşı karşıya kalıyor. Siyaset meydanında ünlü isimlerin milletvekili adaylığında yeni bir isim daha gündeme geldi. TİP Genel Başkanı Erkan Baş ünlü oyuncu Mehmet Aslantuğ’un milletvekili adaylığının yapılacağını vurguladı.Erkan Baş sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu açıklamada şu ifadelere yer verdi:“Onu sadece unutulmayan rolleriyle değil, planlı bir provokasyona maruz bırakılan Ahmet Kaya’yı cesurca savunmasıyla da hep şükranla hatırlıyoruz. Milletvekilliği adaylık teklifimizi kabul ederek bize güç veren sevgili Mehmet Aslantuğ’a yürekten teşekkür ediyorum. TİPSenin Kaptan”