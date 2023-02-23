Usta oyuncu Metin Akpınar'dan depremzedelere dev bağış! Herkes o rakamı konuşuyor!







METİN AKPINAR, 'BİR KİRA BİR YUVA' KAMPANYASINA 500 BİN TL BAĞIŞLADI







Türkiye'nin son zamanlardaki depremlerle sarsıldığı dönemde, yurttaşların barınma sorununa çözüm bulmak için başlatılan kampanyaya sanatçıların da desteği büyük önem taşıyor. Akpınar'ın bu bağışı Twitter'da gündeme oturdu ve takdir topladı.Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlenen "Bir Kira Bir Yuva" kampanyası sanat, spor, edebiyat ve siyaset dünyasından birçok ismi bir araya getirdi. Gecede, ünlü sanatçı Cem Adrian, "Ne Ağlarsın Benim Zülfü Siyahım" adlı türküyü seslendirirken, programın sunuculuğunu İsmail Küçükkaya ve Seda Selek üstlendi. Etkinliğe katılanlar, depremzedelerin barınma sorunlarına çözüm bulmak için bir araya geldiler. Başkan Soyer, dayanışma kampanyasına destek vermek isteyenlerin yoğun ilgisi nedeniyle 444 40 35 numaralı telefona bağlanmakta zorlandıklarını belirtti. Telefonlara dakikada 11 bin 537 arama yapıldığını açıklayan Soyer, bu nedenle bazı teknik sorunlar yaşandığını ifade etti. Bu durum, kampanyaya olan ilginin yoğunluğunu bir kez daha gösterdi.Kemal Kılıçdaroğlu, Bir Kira Bir Yuva kampanyasına telefonla bağlanarak destek verdi. İzmir depremi bölgesine üçüncü kez gittiğinde gördüklerinin acısını paylaşan Kılıçdaroğlu, bu tip kampanyaların önemini vurguladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ve Halk TV'ye kampanyaya destekleri için teşekkür eden Kılıçdaroğlu, yıkılan binalar ve endişe veren evler nedeniyle çadır ve konteyner ihtiyacının olduğunu, ayrıca maddi destek de gerektiğini belirtti. Bu nedenle bir maaşını kampanyaya bağışlamak istediğini açıkladı.İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi, Hatay'da yaşayan iki aileye bir yıllık kira desteği sağlayacaklarını açıkladı. Bu yardım kampanyasına sanatçı Metin Akpınar da 500 bin TL bağış yaparak destek verdi ve yaptığı bağış sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Twitter'da 'Metin Akpınar' hashtag'i altında birçok tweet atıldı ve konu gündemde yer aldı.