Usta oyuncu Oya Aydoğan hakkında yıllar sonra ortaya çıkan gerçek! Bunu ilk kez duyacaksınız







ÜNLÜ İSİMLERİN ANNE VE BABALARI







Kemal Sunal'ın partneri olan Oya Aydoğan, Yeşilçam'ın unutulmaz filmi Yedi Bela Hüsnü ile uzun zaman sonra ekranlarda yer aldı. 15 Mayıs 2016 yılında tedavi gördüğü İstanbul'da hayatını kaybeden Oya Aydoğan'ın hayatı merak konusu oldu. Özellikle ailesi araştırma konusu olurken ünlü oyuncunun annesi olduğu gündeme damgasını vurdu. Oya Aydoğan başta olmak üzere ünlülerin çocukları haberimizde.Oya Aydoğan - Gurur Aydoğan Tanju Korel - Berguzar Korel Kemal Sunal - Ali Sunal İsmail Düvenci - Ceyda Düvenci Hülya Koçyiğit - Gülşah Soydan Sönmez Atasoy - Fadik Sevin Atasoy Ahu Tuğba - Anjelik Ayden Şener - Ecem Türkan Şoray - Yağmur Somer Sivriğlu - Deniz ve Derin Hakan Peker - Burak Hülya Avşar - Zehra Çilingiroğlu