MAGAZİN
04 Mart 2023 - 20:30

Usta oyuncu Oya Aydoğan hakkında yıllar sonra ortaya çıkan gerçek! Bunu ilk kez duyacaksınız

Yeşilçam'ın unutulmaz yapımlarından olan Yedi bela Hüsnü televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam ederken film de yer alan Hüsniye karakterine hayat veren Oya Aydoğan'ın hayatı merak konusu oldu. 59 yaşında hayata gözlerini yuman Aydoğan'ın hayatı hakkında bilinmeyenler ortaya çıktı. Aydoğan'ın ünlü oyuncunun annesi olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

MAGAZİN
04 Mart 2023 - 20:30
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Usta oyuncu Oya Aydoğan hakkında yıllar sonra ortaya çıkan gerçek! Bunu ilk kez duyacaksınız


Kemal Sunal'ın partneri olan Oya Aydoğan, Yeşilçam'ın unutulmaz filmi Yedi Bela Hüsnü ile uzun zaman sonra ekranlarda yer aldı. 15 Mayıs 2016 yılında tedavi gördüğü İstanbul'da hayatını kaybeden Oya Aydoğan'ın hayatı merak konusu oldu. Özellikle ailesi araştırma konusu olurken ünlü oyuncunun annesi olduğu gündeme damgasını vurdu. Oya Aydoğan başta olmak üzere ünlülerin çocukları haberimizde.

Oya aydoğan oğlu

ÜNLÜ İSİMLERİN ANNE VE BABALARI



Oya Aydoğan - Gurur Aydoğan

Tanju Korel - Berguzar Korel

Kemal Sunal - Ali Sunal

İsmail Düvenci - Ceyda Düvenci

Hülya Koçyiğit - Gülşah Soydan

Sönmez Atasoy - Fadik Sevin Atasoy

Ahu Tuğba - Anjelik

Ayden Şener - Ecem

Türkan Şoray - Yağmur

Somer Sivriğlu - Deniz ve Derin

Hakan Peker - Burak

Hülya Avşar - Zehra Çilingiroğlu

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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