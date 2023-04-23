MAGAZİN
23 Nisan 2023 - 01:13

Usta oyuncu Rana Cabbar'a veda

Ünlü oyuncu Rana Cabbar 78 yaşında kanser nedeniyle vefat etti.

MAGAZİN
23 Nisan 2023 - 01:13
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Usta oyuncu Rana Cabbar'a veda


 1945 yılında İstanbul'da dünyaya gelen sanatçı, Ankara Sanat Tiyatrosu'nun kuruluş çalışmasında bulundu. Sadece tiyatro değil, sinema projelerinde de rol alan Cabbar, izleyicilerin aklına kazınan birçok projede rol aldı.

Rana



  Tiyatro ve sinema oyuncusu Rana Cabbar bir süredir hastanede kanser tedavisi görüyordu. Ünlü oyuncudan acı haber 21 Nisan akşamı geldi. Vefat eden Cabbar için Şişli Ermeni Katolik Mezarlığı'nda tören düzenlendi. Törene, sanat camiasından arkadaşları ve sevenleri katıldı.

Rana

Cabbar'ın yakınlarının, taziyeleri kabul etmesinin ardından ünlü oyuncu sevenlerinin gözyaşları içinde toprağa verildi.

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