Usta oyuncu Rana Cabbar'dan sanat dünyasını yasa boğan haber!







RANA CABBAR KİMDİR?











Geçtiğimiz günlerde Taksim'de hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan usta oyucu Rana Cabbar'ın hayatını kaybettiği öğrenildi. Aşk-ı Memnu dizisinde yalının emektar yardımcısı Süleyman efendi rolüyle herkesin kalbinde taht kuran usta oyuncunun ölümü sanat camiasını yasa boğdu.Tiyatro ve sinemada sayısız rolleri olan Rana Cabbar, 1945 yılında İstanbul'da doğdu. Özel lisede eğitimi tamamladıktan sonra Fenerbahçe Spor Kulübü'nün yıldız ve genç takımlarında basketbol oynayan Cabbar, İstanbul'daki eğitimini tamamladıktan sonra ertesi yıl Ankara'ya yerleşerek Ankara Sanat Tiyatrosu'nun kuruluşuna katıldı.Cabbar sanat hayatına ilk adımlarını 1964 yılında Topçu Sümer'in yönettiği Ayak Bacak Fabrikası oyunuyla attı. Uzun yıllar boyunca Ankara Sanat Tiyatrosu'nda oynadıktan sonra çeşitli tiyatrolarda da görev aldı. Rana Cabbar, Uğur Mumcu'nun Tatsız Piyade oyununda "garip" bir rolü oynayan ilk oyuncudur. Sinema ve tiyatro alanında da faaliyet gösteren Cabbar, birçok televizyon dizisinde rol almıştır.Cabar, İstanbul'a taşındığı 1982 yılına kadar Ankara'da yaşadı. İlk uzun metrajlı filmi Hakkalı Mevsimi'dir. Genco Erkal ve Şerif Sezer gibi oyuncuların paylaştığı film, 1984'te 33. Berlin Film Festivali ve 2. Akdeniz Kültür Film Festivali'nde ödüller kazandı. 1989 yılında 'Can Şenliği' dizisinde 'Mehmet Ağa' rolüyle ekrana çıktı. Ardından Beyaz Gelincik, Kara Duvak adlı dizilerde oynayan Rana Cabbar, Aşk-ı Memnu dizinde yalının emktar yardımcısı Süleyman efendi rolünü oynadı. Cabbar, son olarak Benim İçin Üzülme’ adlı dizide isyecilerin karşısına çıktı. 2016 yılında Mahsun Kurmizgyur'un yazıp yönettiği "Vezil Parmak" filminde bir çok ünlü ile başrolü paylaştı. Bu film için 2017'de 22. Yıllık Sadri Alishuk Ödülleri'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü kazandı. Usta oyuncunun 13 yıllık muıtlu bir rvliliği vardı.