MAGAZİN
27 Kasım 2022 - 21:09

Usta oyuncu Tamer Karadağlı uzun zaman sonra ekranlara merhaba dedi! Tamer Karadağlı TRT dizisine başrol oldu

Çocuklar Duymasın'ın Haluk karakterine hayat veren ve yılarca öyle bilinen Tamer Karadağlı uzun zaman sonra ekranlara geri dönüyor. Sevenlerine müjdeyi veren Karadağlı TRT dizisinde başrol olarak yer aldı. İşte, Tamer Karadağlı'nın yeni projesi gümbür gümbür geliyor.

MAGAZİN
27 Kasım 2022 - 21:09
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Usta oyuncu Tamer Karadağlı uzun zaman sonra ekranlara merhaba dedi! Tamer Karadağlı TRT dizisine başrol oldu


En son Savaşçı dizisiyle izleyicilerle buluşan Tamer Karadağlı uzun zaman sonra yeni proje için anlaşmayı yaptı. TRT ekranlarında sevenleriyle buluşacak başarılı oyuncu kendi yapım şirketi olan ATK Yapımın üstlendiği bir proje için hazırlıklara başladı. Başrol olarak izleyicinin karşısına geçen Tamer Karadağlı'nın yeni projesi haberimizde

HEM YAPIMCI HEM BAŞROL OLDU

Gelen bilgilere göre Tamer Karadağlı kendine ait yapım şirketiyle yeni proje üzerine çalışırken o dizinin başrolü olarak da kendisinin yer alacağı bilgisi geldi. Ünlü oyuncu dizinin hem yapımcılığını hem de başrolü olurken Serhat karakterine hayat vereceği öğrenildi. Yeni başlayacak dizinin konseptinin devamında ise Haluk Özenç dahil oldu.



Tamer Karadağlı partneri

SERHAT DİZİSİ BAŞLIYOR

Yönetmen koltuğundan Bora Tekay'ın yer aldığı Serhat dizisinde Tamer Karadağlı'nın partneri ise Nefise Karatay olacağı gündeme geldi. Dizinin ilk sezonu 10 bölüm süreceği ise çekimlerin başlamasıyla beraber kesinleşti.

SERHAT DİZİ OYUNCULARI

Volkan Severcan

Demir Karahan

Muhammed Emre Kaya

Tutku Topaç

Haluk Özenç

Filiz Çelik

Mert Özbek

Burcu Karakaya

Pınar Tuncegil

Tamer Yiğit

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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