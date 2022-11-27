Usta oyuncu Tamer Karadağlı uzun zaman sonra ekranlara merhaba dedi! Tamer Karadağlı TRT dizisine başrol oldu







HEM YAPIMCI HEM BAŞROL OLDU







SERHAT DİZİSİ BAŞLIYOR

SERHAT DİZİ OYUNCULARI

En son Savaşçı dizisiyle izleyicilerle buluşan Tamer Karadağlı uzun zaman sonra yeni proje için anlaşmayı yaptı. TRT ekranlarında sevenleriyle buluşacak başarılı oyuncu kendi yapım şirketi olan ATK Yapımın üstlendiği bir proje için hazırlıklara başladı. Başrol olarak izleyicinin karşısına geçen Tamer Karadağlı'nın yeni projesi haberimizdeGelen bilgilere göre Tamer Karadağlı kendine ait yapım şirketiyle yeni proje üzerine çalışırken o dizinin başrolü olarak da kendisinin yer alacağı bilgisi geldi. Ünlü oyuncu dizinin hem yapımcılığını hem de başrolü olurken Serhat karakterine hayat vereceği öğrenildi. Yeni başlayacak dizinin konseptinin devamında ise Haluk Özenç dahil oldu.Yönetmen koltuğundan Bora Tekay'ın yer aldığı Serhat dizisinde Tamer Karadağlı'nın partneri ise Nefise Karatay olacağı gündeme geldi. Dizinin ilk sezonu 10 bölüm süreceği ise çekimlerin başlamasıyla beraber kesinleşti.Volkan Severcan Demir Karahan Muhammed Emre Kaya Tutku Topaç Haluk Özenç Filiz Çelik Mert Özbek Burcu Karakaya Pınar Tuncegil Tamer Yiğit