En son Savaşçı dizisiyle izleyicilerle buluşan Tamer Karadağlı uzun zaman sonra yeni proje için anlaşmayı yaptı. TRT ekranlarında sevenleriyle buluşacak başarılı oyuncu kendi yapım şirketi olan ATK Yapımın üstlendiği bir proje için hazırlıklara başladı. Başrol olarak izleyicinin karşısına geçen Tamer Karadağlı'nın yeni projesi haberimizde
MAGAZİN
27 Kasım 2022 - 21:09
Usta oyuncu Tamer Karadağlı uzun zaman sonra ekranlara merhaba dedi! Tamer Karadağlı TRT dizisine başrol oldu
Çocuklar Duymasın'ın Haluk karakterine hayat veren ve yılarca öyle bilinen Tamer Karadağlı uzun zaman sonra ekranlara geri dönüyor. Sevenlerine müjdeyi veren Karadağlı TRT dizisinde başrol olarak yer aldı. İşte, Tamer Karadağlı'nın yeni projesi gümbür gümbür geliyor.
MAGAZİN
27 Kasım 2022 - 21:09
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