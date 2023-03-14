Usta oyuncudan kahreden haber! Menajeri Bakanlığa seslendi: Onlarca dizi ve filmin yıldızıydı...













Usta tiyatro oyuncusu Yılmaz Gruda'nın sağlık durumunun iyi olmadığı açıklandı. Menajeri bu konu hakkında sosyal medya aracılığıyla yaptığı açıklamada Sağlık Bakanlığı'na çağrıda bulundu.'Menajerimi Ara' isimli diziden sonra Netflix bünyesinde yer alan 'Şahmaran' adlı dizide rol alan Yılmaz Gruda hakkında, sağlık durumunun iyi olmadığına dair açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada usta oyuncunun hastanede tedavi aldığı belirtildi. Gelen bilgiler arasında oyuncunun sağlığında iyileşme olmadığı yer aldı. Menajeri Tümay Özokur, oyuncunun yoğun bakımda tedavi alması gerektiğini vurgulayarak Sağlık Bakanlığı'na ve Fahrettin Koca'ya şu ifadelerle seslendi: "Ustamız, hocamız Yılmaz Gruda Şişli Etfal Seyrantepe Kampusu kırmızı alanda yatmakta… Hekimler yoğun bakım ya da servise karar vermek üzere… 4 gün önce serviste 5 gün yatırıldı ve düzeldi diye çıkarıldı. Lütfen yoğun bakımda tedavisi yapılsın."