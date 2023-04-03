Usta sanatçı Coşkun Sabah gençlik sırrını açıkladı! Her ay 20 bin TL... Duyanlar şaştı kaldı!







COŞKUN SABAH'IN GENÇLİK SIRLARI







Ünlü sanatçı Coşkun Sabah sevenleriyle gençlik sırlarını paylaştı. Meğer genç kalabilmek için aylık 20 bin TL harcıyormuş! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Coşkun Sabah 72 yaşında olup 50 yaşında göstermesinin sırlarını tek tek açıkladı. Coşkun Sabah, aylık 20 bin TL gıda takviyesi kullandığını açıkladı. Parasız kalırsa ilaçlarını nasıl alacağı sorulan Sabah, parasız kalmasının mümkün olmayacağını söyledi. Coşkun Sabah Anılar, Aşığım Sana, Hatıram Olsun, İşte Bizim Hikayemiz, Aşk Kitabı gibi şarkılarıyla bütün halkın sevdiği bir sanatçı haline geldi. Coşkun Sabah, 89 ve 90 senelerinin yıldızı olduğunu söylemeden geçmedi. Coşkun Sabah 1995 senesinden itibaren hücre yaşlanmasını engelleyen Anti Aging ilaçlar kullandığını ve aylık 20 bin TL harcadığını söyledi. Coşkun Sabah, 1995 senesinden itibaren genç kalmak için bir servet harcadığını, ürünlerini aksatmadan kullanmaya devam ettiğini, kullandığı ürünleri Türkiye'de bulmanın mümkün olmadığını söyledi. Coşkun sabah 1997 senesinde Ceyda Okay ile dünya evine girmiş ve 2017 senesinde yollarını ayırmıştı. Kendisine tekrar evlenme ile ilgili sorulan sorulara kafasına uygun birini bulursa evleneceğini, evleneceği kişinin toleransının yüksek olması gerektiğini, şişik dudaklardan hoşlanmadığını, kadınların dudak şişirme işlemlerini abarttığını, yüzünün dörtte biri dudak olan kadınları sevmediğini ve rahatsız olduğunu dile getirdi.Coşkun Sabah pandemi döneminde açtığı yumurta çiftliğine Sabah Yumurta ismini koymuş ve sık sık reklamını da yapmıştı. Coşkun Sabah işin başında durmak için vakti olmadığını ve işi kapatmadığı düşündüğünü, yumurta işinin kendisinin reklamı olduğunu, yolda görenler artık şarkılarından önce yumurtalarını sorduğunu söyledi. Sabah, tavukların da çok enteresan olduğunu ve çiftlikte paçalarını didiklediğini, onlarla konuştuğunu, güzel bir meslek olduğunu ancak işin başında durmadığı zaman parasının çalındığını belirtti. Coşkun Sabah 1989 senesinde Anılar şarkısını Hülya Avşar ile sevgili olduğu dönemde kaleme aldı. Sabah, askere giderken Hülya Avşar ile sevgiliydi ve aldatıldığını öğrenmişti. Sabah, şarkıyı o dönemde yazdığını doğruları ve ayrılığın etkisinin olduğunu da söyledi ancak konu ile ilgili başka yorumda bulunmadı. Coşkun Sabah'ın röportajının diğer detayları şu şekilde; 'Şarkılarım yasaklansa sahneye çıkıp söyleyecek şarkı bulamazlar. Ahmet Selçuk İlkan adamsa bunu yapsın, böyle dedim ve yapamadı. Böyle bir yetkisi yok. Ben o şarkılara gece gündüz emek verdim. Tazminat hakkım var. Mahkemeye gitse bile o zararlı çıkar. Keşke böyle bir şeye yeltense de ben de bestemi alsam. Hatıram Olsun müziğinin yeniden sözlerini yazarım ve yine dinlenir. O kendini bulunmaz hint kumaşı zannediyor. Ekranlara çıkıp kendini müzikolog olarak tanıttı ama o sadece bir şair. Onu hayatım boyu affetmem. Yalancı biri ve ondan gelen kötülük bana kimseden gelmedi. Bülent Ersoy bana bunu hiçbir zaman yapmadı. Onun arasındaki Zeki Müren ile olan çekişmeydi. Bülent Ersoy kendisini Zeki Müren'le karşılaştırıyordu. Zeki Müren kendi filmlerinin müzik direktörlüğünü yapıyordu ve Bülent Ersoy da ona özeniyordu. Messi kimseden top öğrenmedi ama o bu özellikle dünyaya geldi, ben de Türk müzik dünyasının Messi'siyim.'