MAGAZİN
17 Nisan 2023 - 17:00

Usta sanatçı Zerrin Özer o hastalıkla pençeleşiyor! 'Dayanamıyorum' diyerek itiraf etti

Ünlü isim Zerrin Özer, geçtiğimiz sene kısa süreli olarak sahneleri bırakırken hastalığına dair açıklamalarda bulundu. Dayanamıyorum ifadelerini kullanan Özer'den sitem dolu açıklama geldi. Özer, sosyal medya hesabından mücadele ettiği hastalığı duyurdu.

MAGAZİN
17 Nisan 2023 - 17:00
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Usta sanatçı Zerrin Özer o hastalıkla pençeleşiyor! 'Dayanamıyorum' diyerek itiraf etti


Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan ünlü isim Zerrin Özer, uzun zamandır pençeleştiği hastalığına dair bilgi verdi. Uzun süredir sanat camiasından uzak kalan Zerrin Özer, sağlık durumunun iyi olduğunu belirtirken kariyerini sonlandırdığını belirtti.

Meslek hayatı üzerinden ani kararlar vererek dikkatleri üzerine çeken ünlü şarkıcı sağlık durumuna dair çok konuşuldu. Kişilik bozukluğu hastalığıyla mücadele ettiğini belirten Özer, sosyal medya hesabından ''Defolup gitmek istiyorum. Nasıl uçlardasınız ben borderlıne'm ya sizler? Beni tanımıyor musunuz!!! bıktım artık beni yaftalamanızdan bıktım bazı kuş beyinlilerden!! YETER YETERRRR BEEE!!'' ifadeleri kullanıldı.



Zerrin özer hastalığı

Bu paylaşımıyla sevenlerinin dikkatini çeken ve çeşitli yorumlara maruz kalan Zerrin Özer, instagram sayfasını kapatmasıyla dikkatleri üzerine çekti. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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