Usta TV sunucusu 79 yaşında öldü













Tartışmalı sunucu, 1991'den itibaren yaklaşık otuz yıl boyunca The Jerry Springer Show'a ev sahipliği yaptı. Yayıncıları, Springer'in Chicago'daki evinde huzur içinde öldüğünü doğruladı. Springer'in bir arkadaşı ve ailenin sözcüsü Jene Galvin yaptığı açıklamada, onu 'yeri doldurulamaz' olarak nitelendirdi.Galvin, "Jerry'nin insanlarla bağ kurma yeteneği, denediği her şeydeki başarısının merkezinde yer alıyordu." dedi. Onun yerinin doldurulamaz olduğunu ve kaybının acı verdiğini ifade eden Galvin, "zekası, kalbi ve mizahıyla ilgili anılar yaşayacak." dedi.