Ütünüzdeki kireç kabusunuz olmasın! Bu yöntemi uygulayanların ütüsü pırıl pırıl, kıyafetleri jilet gibi oluyor!







ÜTÜ KİRECİ NASIL TEMİZLENİR?







BULAŞIK MAKİNESİ PARLATICI

1- SİRKE

2- LİMON TUZU

En çok kullanılan ev aletlerinden olan ütünün kaliteli olması ve uzun ömürlü olarak kullanılması adına dikkat edilmesi gerekenler belirlendi. Küçük ev aleti olarak zamanla yıpranma ya da kireç tutma gibi durumların önüne geçmek adına yöntemler duyuruldu. Evde olmazsa olmaz olan ütü kireçli suya sahip olan bölgelerde ne yazık ki kireçlere neden oluyor. Ütünün haznesinden kullandığınız zaman kireç oluşumuna neden oluyor. Peki ütülerde kireç nasıl çözülüyor? Ütülerde ki kireç temizleme için detaylar...SirkeLimon TuzuÜtüde kireç nasıl geçer sorununa çözüm arayanlar için önemli uyarılar geldi. Sıcak ve soğuk suyun içinde bulunan mineraller, ısı kaybı esnasında kristalize olur. Ev eşyalarının rahat kullanımı için kireçlerden arındırılması gerekir. Kireç oluşumunda ütünün verimini arttırmak aletin uzun ömürlü olmasına yardımcı olur. Ütünün kireç temizliği için cihazlarda uzun ömürlü kullanım için önemi fazladır. Ekonomik ve zahmetsiz şekilde nasıl yapıldığını merak edenler için yöntemler haberimizde yer aldı.Ütü fişteyse ütü fişten çekilir ve haznesine sirkeyle su karışımı eklenir. Tekrar ütü fişe takılır buhar düğmesine basılarak tüm gözenekleri etki etmesi için harekete geçirir. Bu işlemi aralıklarla ütüye uyguladığınız zaman kullanım ömrü uzatılmasına neden olur.Ütüde ki kirecin temizlenmesinde etkili yöntemlerden olan limon tuzu kullanımı ütünün ilk alındığı zamanki gibi tertemiz yapıyor. Ütü fişten çıkartılır ve bir su kabın içerisine limon tuzuyla sıcak su karışımı yapılarak ütünün haznesine eklenerek fişe takarak buhar tuşuna basılarak kireçlerin temizlenmesini sağlar.