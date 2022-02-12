YAŞAM
12 Şubat 2022 - 12:59

Üvey annesinin asitle gözlerini yaktığı Afrikalı çocuğa Türkiye sahip çıktı!

Afrika'da yaşayan ve 2 aylıkken üvey annesi tarafından yüzü asitle yakılan 7 yaşındaki Ebınezer Santos Nhaga isimli bir çocuk ameliyat olması için Türkiye'ye getirildi.

YAŞAM
12 Şubat 2022 - 12:59
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Üvey annesinin asitle gözlerini yaktığı Afrikalı çocuğa Türkiye sahip çıktı!
Afrika'da henüz 2 aylıkken üvey anne şiddetine maruz kalan ve asitle yüzü yakılan 7 yaşındaki Ebınezer Santos Nhaga (Eby), daha sonra yetimhaneye bırakılmış. Görme yetisini tamamen kaybeden küçük Eby, ile ilgili harekete geçen uluslararası yardım kuruluşları, küçük çocuğun ameliyat olması için Türkiye'ye gelmesini sağladı.








Küçük Eby'nin ameliyatı ise Prof. Dr. Ümit Beden'e yüklenirken sol gözünde bir ışık farkeden Beden, küçük çocuğun ameliyatını önümüzdeki Çarşamba günü yapacaklarını söyledi.



Eby'nin sağlığına kavuşması ve tekrar görebilmesi için Türkiye'ye getirildiğini söyleyen Prof. Dr. Beden, Eby'nin geçirdiği olayın kaza mı veya başka birşey mi bilemediklerini sadece gözünde kimyasal bir yanık yaşadığını bildiklerini anlattı. Türkiye'nin sağlık alt yapısı diğer ülkelerden çok daha iyi olduğu vurgusunu yapan Prof. Dr. Beden, Eby'in sol gözünde ışık gördüğünü ve bunun da kendileri için bir umut niteliği taşıdığını aktardı.



Şayet göz kapaklarını açıp sağlam bir göz küresinin ortaya çıkması sağlanırsa Eby'nin görme şansının yüksek olduğunu belirten Prof. Dr. Beden, yüzde 100 görme olmasa bile yüzde 10 görme şansının olabileceğini kaydetti.

 
EDİTOR
Elvan
Elvan
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