GÜNDEM
06 Ekim 2022 - 11:14

Uyarı üstüne uyarı geldi: TOKİ'ye yatırdığınız 500 TL ve 2000 TL peşinatlarınız yanabilir!

Toplu Konut İdaresi'nin açıklaması gündemde kalıcı bir etki yarattı. Bu nedenle uyarı, vatandaşların parasının yanmaması ve mağdur olmamaları için son dakika açıklamasıyla birlikte yayımlandı.

GÜNDEM
06 Ekim 2022 - 11:14
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Uyarı üstüne uyarı geldi: TOKİ'ye yatırdığınız 500 TL ve 2000 TL peşinatlarınız yanabilir!


Türkiye'de cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi açıklandı ve bu süreçte başvuru süreci başladı. Kamuoyunun şikayet ve uyarılarının ardından TOKİ, ciddi endişe yaratan bir kamuoyu açıklaması yayımladı.

Milyonlarca Türk vatandaşına önemli bir uyarı yapıldı. Bu nedenle TOKİ'den yapılan yazılı açıklamada, vatandaşlara TOKİ'nin isim ve logosunun kullanılması yoluyla dolandırıcılığa karşı dikkatli olmaları istendi.



TOKİ'ye yatırdığınız 500 TL ve 2000 TL peşinatlarınız yanabilir

Ödemeler sadece Ziraat Bankası ve Halk Bankası'na yatacak!

Türkiye'nin uzun süredir devam eden TOKİ sosyal konut projesi son dönemde gözden düşmüş görünüyor. Bu nedenle ev sahibi olmak için çekiliş tarihi bekleyen vatandaşlar için yeni açıklamalar yağıyor. Açıklamada, TOKİ'nin sosyal medya hesap adı, logosu ve iletişim numarası kullanılarak dolandırıcılık girişiminde bulunulduğu iddia edildi. İşlemin sadece Ziraat Bankası ve Halk Bankası üzerinden gerçekleştirileceği vurgulandı. Toplu Konut İdaresi'nden (TOKİ) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İdare tarafından satılan dairelerin başvurularının toplanması, sözleşmelerin imzalanması, devir, teslim, tapu gibi işlemler Halk Bankası ve Ziraat Bankası yetkili şubeleri aracılığıyla yapılacak olup, başka hiçbir banka şubesi veya şahsi hesapları kullanılmayacaktır. .Vatandaşlarımızın şikayet yükü altında kalmamaları için idari web sitemiz, "444 86 54" çağrı merkezimiz, onaylı kurumsal sosyal medya hesaplarımız ve onaylı banka dışında hiç kimse ile iş ve işkem yapmamalıdır."

TOKİ'nin açıklamalarının ardından vatandaşların mağdur edilmemesine dikkat edilmesi gerektiği belirtildi. Resmi olarak güvenilmeyen yerlere yapılan beyanları, ödemeleri vb. gibi işlemlerde herhangi bir bilgi verilmemesi gerektiği belirtildi.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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