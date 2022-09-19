Uygulamadan kaçan alkollü sürücü kazaya neden oldu: 4 yaralı













Edinilen bilgiye göre, D100 kara yolu İstanbul istikametine hareket halinde olan 14 BN 077 plakasına sahip otomobil sürücüsü Önder K., Kalıcı Konutlar mahallesine dönüş yaptığı sırada uygulama yapan trafik ekiplerini görünce kaçmak için geri manevra yaptı. Bu esnada aynı yönde ilerleyen Hanife Ö. idaresindeki 14 ABU 297 plakasına sahip otomobil Önder K.'nın kullandığı otomobile arkadan çarptı.Kazada, otomobil sürücüleri ile Hanife Ö.'nün kullandığı otomobildeki yolcular İlknur Ç. ve Semiha Ç. yaralandı. İhbar üzerine olayın gerçekleştiği yere 112 Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yollandı. Yaralılar kaza yerinde yapılan ilk müdahaleleri sonrası tedavileri için hastaneye kaldırıldı.Öte yandan, trafik uygulamasından kaçtığı sırada kazaya yol açan Önder K.'nın 0.64 promil alkol aldığı ve daha önceden alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu öğrenildi.Kazayla ilgili soruşturmaya başlatıldı.