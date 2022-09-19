YAŞAM
19 Eylül 2022 - 06:41

Uygulamadan kaçan alkollü sürücü kazaya neden oldu: 4 yaralı

Bolu'da, D100 kara yolunda hareket halinde olan bir otomobil, polis uygulamasından kaçmak için geri manevra yapan alkollü sürücünün kullandığı otomobille çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

YAŞAM
19 Eylül 2022 - 06:41
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Uygulamadan kaçan alkollü sürücü kazaya neden oldu: 4 yaralı


Edinilen bilgiye göre, D100 kara yolu İstanbul istikametine hareket halinde olan 14 BN 077 plakasına sahip otomobil sürücüsü Önder K., Kalıcı Konutlar mahallesine dönüş yaptığı sırada uygulama yapan trafik ekiplerini görünce kaçmak için geri manevra yaptı. Bu esnada aynı yönde ilerleyen Hanife Ö. idaresindeki 14 ABU 297 plakasına sahip otomobil Önder K.'nın kullandığı otomobile arkadan çarptı.

Kazada, otomobil sürücüleri ile Hanife Ö.'nün kullandığı otomobildeki yolcular İlknur Ç. ve Semiha Ç. yaralandı. İhbar üzerine olayın gerçekleştiği yere 112 Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yollandı. Yaralılar kaza yerinde yapılan ilk müdahaleleri sonrası tedavileri için hastaneye kaldırıldı.



Öte yandan, trafik uygulamasından kaçtığı sırada kazaya yol açan Önder K.'nın 0.64 promil alkol aldığı ve daha önceden alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturmaya başlatıldı.

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
Amasya’da yolcu otobüsüyle kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 8 yaralı
Amasya’da yolcu otobüsüyle kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 8 yaralı
Bağcılar Güneştepe Tramvay Durağı önünde kaza! Seferlerde aksama yaşanıyor
Bağcılar Güneştepe Tramvay Durağı önünde kaza! Seferlerde aksama yaşanıyor
Ehliyetsiz sürücünün çarpıp kaçtığı 18 yaşındaki kız ağır yaralandı
Ehliyetsiz sürücünün çarpıp kaçtığı 18 yaşındaki kız ağır yaralandı
Beylikdüzü’nde 14 saattir yanan fabrikada itfaiyenin çalışması sürüyor, bir bina tedbir amaçlı boşaltıldı
Beylikdüzü’nde 14 saattir yanan fabrikada itfaiyenin çalışması sürüyor, bir bina tedbir amaçlı boşaltıldı
Alkollü sürücü bisikletlinin ölümüne neden oldu, 7 araca çarptı, kazayı fark etmedi
Alkollü sürücü bisikletlinin ölümüne neden oldu, 7 araca çarptı, kazayı fark etmedi
Çorlu’da korkutan yangın: Alevler geceyi aydınlattı
Çorlu’da korkutan yangın: Alevler geceyi aydınlattı
Son Haberler
Amasya’da yolcu otobüsüyle kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 8 yaralı
Amasya’da yolcu otobüsüyle kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 8 yaralı
Bağcılar Güneştepe Tramvay Durağı önünde kaza! Seferlerde aksama yaşanıyor
Bağcılar Güneştepe Tramvay Durağı önünde kaza! Seferlerde aksama...
Ehliyetsiz sürücünün çarpıp kaçtığı 18 yaşındaki kız ağır yaralandı
Ehliyetsiz sürücünün çarpıp kaçtığı 18 yaşındaki kız ağır...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de peş peşe görüşmeler!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de peş peşe görüşmeler!
Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta!
Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta!
Beylikdüzü’nde 14 saattir yanan fabrikada itfaiyenin çalışması sürüyor, bir bina tedbir amaçlı boşaltıldı
Beylikdüzü’nde 14 saattir yanan fabrikada itfaiyenin çalışması...
Alkollü sürücü bisikletlinin ölümüne neden oldu, 7 araca çarptı, kazayı fark etmedi
Alkollü sürücü bisikletlinin ölümüne neden oldu, 7 araca çarptı,...
Çorlu’da korkutan yangın: Alevler geceyi aydınlattı
Çorlu’da korkutan yangın: Alevler geceyi aydınlattı
Hande Yener’e Bursa’da şok: Ünlü popçu sahneye fırlayan gençlerle şarkı söyledi
Hande Yener’e Bursa’da şok: Ünlü popçu sahneye fırlayan gençlerle...
Zeytinburnu’nda alev alev yanan tarihi fırın harabeye döndü
Zeytinburnu’nda alev alev yanan tarihi fırın harabeye döndü
Kayseri'de feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı
Kayseri'de feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı
Kadıköy’de otomobil yolcu alan taksiye çarptı, öfkelenen sürücü kendi aracını tekmeledi
Kadıköy’de otomobil yolcu alan taksiye çarptı, öfkelenen sürücü...
Aracını TEM’e bırakıp polisten kaçtı, zincirleme kazaya sebep oldu
Aracını TEM’e bırakıp polisten kaçtı, zincirleme kazaya sebep...
D-650’de zincirleme kaza: 3 hafif yaralı
D-650’de zincirleme kaza: 3 hafif yaralı
Beylikdüzü’nde depo yangını 9 saattir devam ediyor
Beylikdüzü’nde depo yangını 9 saattir devam ediyor