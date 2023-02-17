















A 101 MARKETTEN TELEFON SÜRPRİZİ!





Realme C25S 128 GB 4 GB RAM telefonunun özellikleri:

Uygun fiyatlı akıllı telefon arayanlar müjde! A101 Realme 128 GB telefonu rafına dizdi: Tam bir fiyat performans ürünü! A 101 market teknolojik ürün satışlarında son zamanlarda en popüler marketlerden biri olarak yer alıyor. Market çeşit çeşit getirdiği teknolojik ürünler ile birlikte alıcılarına çeşitli deneyimler sunuluyor.Teknolojik ürünlerde yaptığı inanılmaz fırsatlar, indirimler ile birlikte alım gücü düşük olan vatandaşın yardımına koşuyor. Şimdi ise A 101 Markette Realme C25S 128 GB 4 GB RAM telefonu satışa çıktı. Telefonun özellikleri ve fiyatı ile ilgili detaylar haberimizde... İşte detaylar...A 101 Market'e gelen Realme C25S 128 GB 4 GB RAM modeli çok merak ediliyor. Market çeşitli teknolojik ürünleri ile birlikte müşterilerine çeşitli deneyim imkanı sunuyor. Peki A 101 markete gelen Realme C25S 128 GB 4 GB RAM'ın özellikleri nelerdir? Telefonun satış fiyatı ne kadar? İşte diğer tüm ayrıntılar...MediaTek G85 8 çekirdek işlemci özelliği bulunmaktadır. 128 GB 4 GB RAM'a sahip. 6.5 inç ekran, 1600 720 Piksel çözünürlüğe sahip. 48 Mp Ana Kamera özelliği ile de kullanıcılara cazip edici özellikler sunmaktadır. 6P lens, PDAF, 5x dijital yakınlaştırması, 2 MP siyah beyaz lensi bulunmaktadır. f/2,4 diyafram, 2 MP Makro Lens, f/2,4diyafram, 3P Lens, 4 cm FF, 8 MP Ekran İçi Selfie, f/2,0 diyafram ve 5 MP Lens. Realme C25S 128 GB 4 GB RAM mavi cep telefonu 6 bin 299 TL Realme C25S 128 GB 4 GB RAM Cep Telefonu gri 6 bin 299 TL.