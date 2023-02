Uygun fiyatlı et arayan o markete koşacak: Fiyatları duyan kuyruk oldu

MARKETLERDEN ET VE ET ÜRÜNLERİ KAMPANYASI







Et ve Süt Kurumu ile birlikte Tarım kredi Kooperatif Marketlerde de et ve et ürünleri kampanyası devam ediyor. Peki et fiyatları nasıl? Kampanya ne zaman bitecek? Tüm detaylar haberimizde.Et ve Süt Kurumu tarafından başlatılan et ve et ürünlerindeki indirim sonrasında Tarım Kredi Marketleri de et ve et ürünlerinde bir kampanyaya imza attı. Vatandaş uygun fiyatlı et ve et ürünlerinden faydalanmak için marketlerin önünde saatlerce sıra bekledi.Elazığ'dan gelen bilgilere göre et ihtiyacının yüzde 70'inin ve Ortadoğunun ihracat merkezi olan bölge ile ilgili CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol şu açıklamaları yaptı; 'Türkiye'nin neredeyse her yerine ve Ortadoğu bölgesine ihraç ettiğimiz etin merkezi Elazığ'dan böyle görüntüler ortaya çıkması iç acıtıyor. Bu görüntüler AKP'nin her alanda olan politikalarının çöktüğünü gösteriyor.' Tarım Kredi Marketlerinde et fiyatı 80 TL'den başlıyor. Kuşbaşı et 89, kıyma 99 TL'den müşteriye sunuluyor.