Aktüel
08 Mart 2023 - 12:00

Uygun fiyatlı telefon almak isteyenler dikkat! Carrefour'da Samsung A33 2000 TL birden ucuzladı!

Telefon satın almak isteyen vatandaşların yüzü CarrefourSA indirimi ile gülecek. Hangi marka telefon ne kadara satılacak? İşte detaylar...

Aktüel
08 Mart 2023 - 12:00
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Uygun fiyatlı telefon almak isteyenler dikkat! Carrefour'da Samsung A33 2000 TL birden ucuzladı!
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Çeşitli ürünleri bünyesinde bulunduran CarrefourSA, zaman zaman yaptığı indirimlerle vatandaşın dilinde. Şimdilerde ise Samsung Galaxy A33 marka telefonu, CarrefourSA Kart sahibi müşterilerine yüzde 21 oranında indirim fırsatı ile veriyor.

Samsung Galaxy A33

Depolama alanı oldukça yüksek



5nm Octa-core işlemciye sahip Galaxy'niz, zor işlemleri yapma ve birden fazla görevi kolayca halletme amacıyla üretildi. RAM Plus, kullanım modellerini okuyarak fazladan yardım için ek sanal RAM imkanı sunmakta.

128 GB dahili depolama ve 1 TB'a kadar microSD kart ile birlikte, anılarınızı içeren birçok fotoğraf ve görüntüyü kolaylıkla muhafaza edebilirsiniz.

Mat yüzeye ve kaliteli çerçevelere sahip Galaxy A33 5G, Ambient Edge ile birlikte kaliteli kamera imkanı sunuyor. Daha da ince görünümü ile daha sofistike olmasının yanında toz, düşme ve sıçramaya karşı korunaklı.

Su ve toz konusunda dayanıklı olmak adına IP67 derecesine sahip Galaxy A33 5G, bununla birlikte tatlı su içinde 1,0 metreye ve 30 dakikaya dek dayanıklı. Gorilla Glass 5 tarafından sağlanan fazladan koruma ile birlikte çizilme ihtimali daha düşük. Canlı renklere sahip bu telefondaki 6,4 inç Sonsuz-U Ekran ile sunulan genişlik çok işinize yarayacak. Parlak dış mekanlarda dahi FHD+ Super AMOLED ekran ile birlikte izlemek istediklerinizi daha canlı ve daha yüksek çözünürlüklü olarak gerçeğe benzer renkler ile izleyebilirsiniz.

Arka kamera özellikleri

48 Megapiksel, 26mm, (geniş) PDAF, f/1.8 diyafram

8 Megapiksel, (ultra geniş), f/2.2

5 Megapiksel, (Makro), lens f/2.4

2 Mega Piksel, (Derinlik) Sensör), f/2.4

Kamera Özellikleri

LED flaş, HDR, panorama video

30 Fps'de 4K video kaydı

1080 Piksel 30/120 fps

Selfie kamerası

13 Mega piksel (geniş), f/2.2 diyafram

1080 Piksel 30 fps

Pil

5000 mAh, Li-polimer, çıkarılamaz

Hızlı pil şarjı

Hızlı şarj 25W

Samsung Galaxy A33 ne kadar?

Samsung Galaxy A33, 9 bin 499 liradan satışa sunulmakta.

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Zeynep Sude Yeşil
Zeynep Sude Yeşil
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