Uygun fiyatlı telefon almak isteyenler dikkat! Carrefour'da Samsung A33 2000 TL birden ucuzladı!







Depolama alanı oldukça yüksek







Arka kamera özellikleri

Kamera Özellikleri

Selfie kamerası

Pil

Hızlı pil şarjı

Samsung Galaxy A33 ne kadar?

Çeşitli ürünleri bünyesinde bulunduran CarrefourSA, zaman zaman yaptığı indirimlerle vatandaşın dilinde. Şimdilerde ise Samsung Galaxy A33 marka telefonu, CarrefourSA Kart sahibi müşterilerine yüzde 21 oranında indirim fırsatı ile veriyor.5nm Octa-core işlemciye sahip Galaxy'niz, zor işlemleri yapma ve birden fazla görevi kolayca halletme amacıyla üretildi. RAM Plus, kullanım modellerini okuyarak fazladan yardım için ek sanal RAM imkanı sunmakta. 128 GB dahili depolama ve 1 TB'a kadar microSD kart ile birlikte, anılarınızı içeren birçok fotoğraf ve görüntüyü kolaylıkla muhafaza edebilirsiniz. Mat yüzeye ve kaliteli çerçevelere sahip Galaxy A33 5G, Ambient Edge ile birlikte kaliteli kamera imkanı sunuyor. Daha da ince görünümü ile daha sofistike olmasının yanında toz, düşme ve sıçramaya karşı korunaklı. Su ve toz konusunda dayanıklı olmak adına IP67 derecesine sahip Galaxy A33 5G, bununla birlikte tatlı su içinde 1,0 metreye ve 30 dakikaya dek dayanıklı. Gorilla Glass 5 tarafından sağlanan fazladan koruma ile birlikte çizilme ihtimali daha düşük. Canlı renklere sahip bu telefondaki 6,4 inç Sonsuz-U Ekran ile sunulan genişlik çok işinize yarayacak. Parlak dış mekanlarda dahi FHD+ Super AMOLED ekran ile birlikte izlemek istediklerinizi daha canlı ve daha yüksek çözünürlüklü olarak gerçeğe benzer renkler ile izleyebilirsiniz.48 Megapiksel, 26mm, (geniş) PDAF, f/1.8 diyafram 8 Megapiksel, (ultra geniş), f/2.2 5 Megapiksel, (Makro), lens f/2.4 2 Mega Piksel, (Derinlik) Sensör), f/2.4LED flaş, HDR, panorama video 30 Fps'de 4K video kaydı 1080 Piksel 30/120 fps13 Mega piksel (geniş), f/2.2 diyafram 1080 Piksel 30 fps5000 mAh, Li-polimer, çıkarılamazHızlı şarj 25WSamsung Galaxy A33, 9 bin 499 liradan satışa sunulmakta.