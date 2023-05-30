Uygun kredi arayanlara beklenen haber geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu müjdeye göre, Halkbank tarafından faizsiz ve ilk 24 ay geri ödemesiz olarak 300.000 TL kredi desteği verileceği açıklandı. Başvuruların başladığı haberi paylaşıldı. Bu kredi desteği şartlarına uygun olan herkese verilecektir. İşte detaylar...
ZAM BEKLEYENLER İÇİN HABER
Eğer hayalinizde faizsiz, ilk 2 yıl geri ödemesiz ve 24 ay sonra anaparayı 36 ay taksitle ödemeli bir nakit kredisi varsa, işte size harika bir haber: Halkbank tarafından bu özelliklere sahip 300.000 TL kredi desteği verileceği duyuruldu. İşte ayrıntılar...
Bu faizsiz kredi desteğinden kimlerin yararlanabileceği ve diğer tüm detaylar aşağıda ayrıntılarıyla açıklanmıştır. Kredi geri ödemesiyle ilgili yapılan açıklamalara göre, ilk 2 yıl geri ödeme yapmadan toplamda 60 ay vade sunuluyor. Vatandaş, ilk 2 yılda ödemesi gereken parayı 2 yılın sonunda ödemeye başlayacağı için toplamda 36 ay boyunca taksitlerini ödeyecek. Örneğin, 300.000 TL kredi alan bir vatandaş, 2 yılın sonunda 36 ay boyunca aylık 8.333 TL ödeme yapacak. Bu destek kredisi, KOSGEB ve Halkbank iş birliğiyle sunulan ve istihdamı artırmayı hedefleyen bir kredi türüdür. Amacı kar elde etmek değil, işsizlikle mücadeleye destek olmaktır. KOSGEB tarafından yapılan açıklamalarda, bu kredi hakkında şu bilgiler yer almaktadır: "Faizsiz ve ilk 24 ay geri ödemesiz 300.000 TL kredi desteği Halkbank tarafından verilecek!" Daha fazla ayrıntı için aşağıdaki linki kopyalayıp arama motorunda aratabilirsiniz: https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/1233/kobi-finansman-destek-programi