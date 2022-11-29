Uyku alışkanlıklarınız sağlığınız hakkında ne söylüyor ?







Alzheimer ile korelasyon var







Yeni bir çalışma, sağlıklı olduğunuz orta yaşlarda sık sık kâbus görmenin bunama riskinizin daha yüksek olduğunun bir işareti olabileceğini öne sürüyor. Hayatımızın üçte birini uyuyarak geçiriyoruz ve uykuda geçen bu saatler bize sağlığımız hakkında şaşırtıcı bilgiler verebilirYapılan araştırmaya göre uykuda çok sık kabus görmeyle ilerde alzheimer'a yakalanma arasında bir korelasyon olabilir. Ancak kâbuslarınızla ilgili kâbuslar görmeye başlamadan önce iyi bir haberimiz var. Birmingham Üniversitesi İnsan Beyni Merkezi'nden çalışmanın yazarı Dr. Abidemi Otaiku, "Bilim insanları şu anda demans gelişme riski yüksek olan ancak henüz hastalığın karakteristik belirtilerini göstermeyen kişilerde bilişsel gerilemeyi yavaşlatabilecek tedaviler geliştiriyor" diyor.