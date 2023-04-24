Sandal ağacı yağı, sandal ağacının odunundan elde edilen bir uçucu yağdır. Sandal ağacı yağının faydaları arasında stresi azaltma, rahatlatıcı etkileri sayesinde uyku problemlerini çözme, cilt sağlığını koruma, antiseptik özellikleri sayesinde enfeksiyonları önleme ve ağrıları hafifletme gibi etkiler yer alır.
SAĞLIK
24 Nisan 2023 - 22:37
Uyku Sorununu Yok Ediyor! İşte O Mucizevi Yağ...
Aromaterapi alanında sık kullanılan yağlardan biri olan sandal ağacı yağı birçok yararı içermektedir. Sandal ağacı yağı nedir, neye iyi gelir, nasıl kullanılır?
SAĞLIK
24 Nisan 2023 - 22:37