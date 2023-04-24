Uyku Sorununu Yok Ediyor! İşte O Mucizevi Yağ...













Sandal Ağacı Yağı Nasıl Kullanılır?

Sandal ağacı yağı, sandal ağacının odunundan elde edilen bir uçucu yağdır. Sandal ağacı yağının faydaları arasında stresi azaltma, rahatlatıcı etkileri sayesinde uyku problemlerini çözme, cilt sağlığını koruma, antiseptik özellikleri sayesinde enfeksiyonları önleme ve ağrıları hafifletme gibi etkiler yer alır.Aromaterapi yağlarından biri olan sandal ağacı yağı birkaç farklı şekilde kullanılabilir. Bu yağın en yaygın kullanım yöntemlerinden biri, buhar banyosunda kullanmaktır. Ayrıca, bir taşıyıcı yağ ile karıştırılarak cilt masajı veya banyo suyuna eklenerek de kullanılabilir. Ancak kullanmadan önce, sandal ağacı yağına karşı alerjiniz olmadığından emin olmak için bir test yapmanız önerilmektedir.