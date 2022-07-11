Pandemi sürecinin kaldırılması ve korona virüsü olamadan yaşanan güzel günlerin ardından tedbirlerin yeniden geri geleceği haberleri gündeme bomba gibi düştü. Sağlık Bakanlığı'nın verilerle ilgili yaptığı paylaşımlarda ise günlük 8, haftalık ise 50 bin yeni koronavirüs vakası tespit edildiği görülüyor. Son zamanlarda korona virüs salgınında yaşanan artışların Kurban Bayramı nedeniyle patlama yaşanabileceği de söyleniyor. Koruna virüsün sürekli mutasyona uğraması nedeniyle ortaya çıkan belirtilerde sürekli olarak değişkenlik gösterebiliyor. Bu belirtilerin arasında ise uyku sırasında aşırı terleme olabileceği belirtiliyor. İşte, uzmanlardan koronavirüs belirtilerine ilişkin yeni açıklamalar..
SAĞLIK
11 Temmuz 2022 - 13:56
Uykuda aşırı terleme yaşayanlar dikkat! Koronavirüsün yeni belirtisi olabilir
Son zamanlarda yaşanan koronavirüs artışlarına karşı sürekli bilgilendirmeler yapan uzmanlar, özellikle uyku sırasında aşırı terleme yaşayanların mutlaka test yaptırmaları gerektiği uyarısında bulundular. Uzmanlar, korona virüsün yeni belirtilerinden birisinin de uykuda aşırı terleme olabileceği yorumlarını yaptılar.
SAĞLIK
11 Temmuz 2022 - 13:56