Uykuda aşırı terleme yaşayanlar dikkat! Koronavirüsün yeni belirtisi olabilir













"Koronavirüsün yeni belirtisi uykuda aşırı terleme"

Pandemi sürecinin kaldırılması ve korona virüsü olamadan yaşanan güzel günlerin ardından tedbirlerin yeniden geri geleceği haberleri gündeme bomba gibi düştü. Sağlık Bakanlığı'nın verilerle ilgili yaptığı paylaşımlarda ise günlük 8, haftalık ise 50 bin yeni koronavirüs vakası tespit edildiği görülüyor. Son zamanlarda korona virüs salgınında yaşanan artışların Kurban Bayramı nedeniyle patlama yaşanabileceği de söyleniyor. Koruna virüsün sürekli mutasyona uğraması nedeniyle ortaya çıkan belirtilerde sürekli olarak değişkenlik gösterebiliyor. Bu belirtilerin arasında ise uyku sırasında aşırı terleme olabileceği belirtiliyor. İşte, uzmanlardan koronavirüs belirtilerine ilişkin yeni açıklamalar..Koronavirüsün yeni belirtileri ile ilgili bir açıklama yapan Biyokimya Uzmanı Profesör Luke O’Neill, Omicron’un daha önce hiç duyulmayan yeni belirtisi hakkında bilgiler verdi. Uzman isim açıklamasında uyku sırasında yaşanan aşırı terlemenin koronavirüsün yeni bir belirtisi olduğunu söylerken virüsün çok fazla değişime uğradığını ve daha önce hiç görülmemiş olan belirtilerinde görüldüğü söyledi. Yeni belirtiyle ilgili BA.5 varyantının başka semptomunun uyku sırasında aşırı oranda terlemek olduğundan bahseden Luke O’Neill, herkesin gece mutlaka terlediğini fakat Omicron BA.5 varyantının bulaş gösterdiği kişilerde bu durumun çok daha farklı olduğunu ifade etti.