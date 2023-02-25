Uykular kaçacak: Uzmanlar uyardı, o bölgede 8,2'lik deprem olabilir!







O BÖLGEDE DEPREM YIKICI OLACAK







DÜNYANIN EN UZUN FAY HATLARINDAN BİRİ TÜRKİYE'DE

TÜRKİYE'DE YAŞANABİLECEK DEPREMİN ŞİDDETİ 8.2

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 kenti etkileyen yıkıcı depremlerin ardından uzmanlar, depremle ilgili raporlar sunmaya devam ediyor. Jeoloji mühendisi isim, o bölgede 8.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelebileceği uyarısında bulundu. İşte detaylar...Yaşanan son depremlerin ardından uzmanlar, ülkedeki depremlerin yaşanabileceği bölgelere dikkat çekti. Özellikle fay hatları yakınlarında bulunan illerin, yıkıcı depremlerle yüzleşilecek olması konusunda uyarıyor. Özellikle Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde bulunan Tokat, Türkiye'nin deprem riski taşıyan en riskli kentleri arasında yer almaktadır. Tarihte gerçekleşen depremlerde on binlerce kaybın yaşandığı Tokat'ın depreme hazırlıklı olunması gerektiği bildirildi.Karadeniz'in kuzeyinde seyreden Kuzey Anadolu fay hattı, Kaliforniya'da yer alan San Andreas fayı ile birlikte dünyanın en büyük fay hatlarından biri olarak kabul ediliyor. Bu fay, Bingöl'den başlayarak, Kelkit havzasını takip edip, Marmara bölgesine kadar uzanıyor. Kuzey Anadolu fayı yakınlarında bulunan kentlerin, depreme hazırlıklı olmaları gerektiği konusunda uzmanlar uyarıyor.Jeoloji Yüksek Mühendisi Danişment Hüseyin Şahin, Kuzey Anadolu fay hattında meydana gelecek depremin şiddetinin maksimum 8.2 olabileceğini, bu fayın 15 milyon yıl boyunca deprem üretebildiğini söyledi. Öte yandan uzman isim, yetkililerin bu illerde gerekli önlemi almaları konusunda uyarılarda bulundu.