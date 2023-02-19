Uykuları kaçıran harita! İstanbul'un en eski konutları bu ilçelerde: Eğer buralarda yaşıyorsanız...

İSTANBUL’UN DEPREMDE RİSKLİ İLÇELERİ NERESİ?







İSTANBULDA YAŞLI BİNA SAYISI FAZLA







PROJENİN DETAYLARI…

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerden sonra milyonlarca insan yaşadıkları yerin depreme dayanıklı olup olmadığını araştırıyor. Deprem ülkesi olan Türkiye’de İstanbul içinde ciddi uayrılar yapılıyor. Bu uyarılar ise bir çok insanı tedirgin ediyor. İstanbul’da deprem uzmanları ise şiddetli bir deprem beklediklerini ifade ettiği için bir çok insanın gözü de İstanbul’un üzerinde İstanbul’da nasıl bir deprem riski olduğunu merak edenler, kendi ilçelerinde ya da kendi evlerinde ya da binalarında riskin ne boyutta olduğunu araştıran bir çok insan bulunuyor. Sizler için İstanbul deprem risk haritasını yorumladık. İşte İstanbul’da riskli binaların olduğu ilçeler…İstanbul eski bir yerleşim yeri çok hızlı büyüyen bir metropol şehir olsa da İstanbul’da da çok yaşlı konutlar bulunuyor. Deprem için de yaşlı binalar ne yazık ki risk olarak değerlendiriliyor. Kuzey Anadolu Fay hattında meydana gelmesi tahmin deprem de de İstanbul’un da ciddi anlamda etkileneceği üzerinde duruluyor. İstanbul’da bu yüzden bina stoğu ve binaların yaşı didik didik ediliyor. 2000 li yıllardan önce yapıların bu tarz depremlerde daha fazla etkileneceği üzerinde durularak bu tarz binalarda kentsel dönüşümün önemi üzerinde duruluyor. İstanbul’da ilçe ilçe risk haritası ise şöyle….İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü 2020 yılında bir proje hazırladı bu projede İstanbul’un konut stoğu ile ilgili veriler paylaşıldı.Edinilen bilgilere göre 2000 ve öncesi yıllarda yapılan bina sayısı 818 bin 339 dur. Ayrıca 1980 ve 2000 yılları arasında yapılan bina sayısı 550 bin iken 1980 öncesinde ise 264 bin idi. 2000 yılı öncesinde İstanbul’un en kalabalık ilçesi 39 bin 786 bina ile fatihti. Ayrıca fatihteki bu binalarında 31 bin 899u 1980 yılı öncesine ait olduğu biliniyor. Fatihten sonra en kalabalık ilçe 35 bin 353 le Üsküdar takip ediyor, 34 bin 618 ile Bağcılar, 34 bin 592 ile Pendik, 34 bin 333 ile Beykoz, 33 bin 727 ile Ümraniye, 33 bin 68 ile Sarıyer takip ediyor.Yapım yılı bakımından 2000 yıl ve öncesine ait bina sayısı Küçükçekmece ve Silivri'de 30 bin Beyoğlu Maltepe esenyurt kartal kagithane Bahçelievler Arnavutköy Şisişi Bayrampaşa Kadıköy şile Ataşehir Avcılar ve Sancaktepe ise 15 bin ila 20 bin arasında değişiyor Uzmanlar tarafından ortaya konulan rapor da 7,5 ve üzerindeki depremde İstanbul'da 301 bin binanın hafif 137 bin binanın orta 39,5 bin binanın ise ağır 13,5 binanın ise çok ağır hasar alacağı tahmin ediliyor.