SAĞLIK
15 Temmuz 2022 - 13:42

Uyumadan önce su içenler dikkat! Uzmanlar 'kilo alma sebebi' diyorlar..

İnsan hayatının vazgeçilmezlerinden birisi olan su, doğru zamanlarda ve yeteri kadar tüketildiğinde sağlık açısından oldukça fazla faydaları vardır. Uzmanlar, gece yatmadan önce su tüketimi ile ilgili yaptıkları bir açıklamada fazla miktarda tüketilen suyun kilo almaya giden rahatsızlıkları ortaya çıkardığını söylediler.

SAĞLIK
15 Temmuz 2022 - 13:42
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Uyumadan önce su içenler dikkat! Uzmanlar 'kilo alma sebebi' diyorlar..


İnsan vücudunun yüzde 80'i su ile kaplıdır. Yaşam kaynağı olarak tanımlanan su ile ilgili yapılan araştırmalarda ise bir insanın gıda almadan yalnızca su tüketerek çok uzun süre yaşayabildiği ortaya çıkmıştır. sağlık açısında önemli bir yere sahip olan su, doğru vakitlerde doğru miktarda tüketildiğinde daha faydalı bir hale gelebilir. Bu durum aynı zamanda kişilerin kilo vermesine de yardımcı olur.

Uzmanlar tarafından yapılan araştırmalarda ise uyku bozukluğu yaşayan insanların bir çoğunda uyumadan önce tüketilen su miktarları ele alınmıştır. Yatmadan önce içilen su miktarına dikkat edilmesini söyleyen uzmanlar genel olarak yatma saatinden yaklaşık olarak iki saat önce su tüketiminin bırakılmasını söylüyorlar. Uyku bozukluğu yaşayan kişide görülen rahatsızlıkların arasında kilo alma rahatsızlığının çıkabileceğini belirten uzmanlar su tüketimin nasıl sağlıklı olarak yapılabileceği bilgilerini de paylaşıyorlar.



Yatmadan önce neden su tüketilmez

Yatmadan önce neden su tüketilmez?

Yatma saatinden hemen önce su içerek uykuya dalınması uzmanlar tarafından önerilmiyor. Çünkü, gecenin bir yarısında uykunun bölünerek tuvalete gidilmesi uyku kalitesinin düşmesine nedne olabiliyır. Yatmadan yaklaşık olarak 2 saat önce su içilmesi gece tuvalete kalkma ihtiyacını aza indirir ve uyku bozukluğu durumu yaşanmamış olur.

Gece yarısı susuz kalındığı için uyanılması ve su tüketilmesi sakıncalı olarak görülmüyor. Fakat burada dikkat edilmesi gereken tek nokta, uyandıktan sonra içilen suyun 1 bardaktan fazla olmaması ve küçük yudumlar halinde tüketilmesidir. Gece yatmadan hemen önce sadece tüketilmemesi gereken şey su değil. Çay, kahve ve meyve suyu gibi sıvılar da gece uyku kalitesini düşüren etkenlerden bir kaçıdır.

Yatmadan önce neden su tüketilmez

Vücudu susuz bırakmamak her ne kadar çok fazla önem taşısa da iyi bir gece uykusu sağlık açısından oldukça önemlidir. Uzmanlar gece uyanmalarının uyku düzenini bozduğunu ve yeniden uykuya dalmalarda zorluk çekilmesine neden olabileceğini söylüyorlar. Ciddi uyku sorunun yaşayan kişilerin bağışıklık sistemlerinin de eskisi kadar güçlü olmadığını belirten uzmanlar, arada uykudan uyanıp tuvalete gitmek için kalkmanın bir sorun teşkil etmediğini fakat bu durumun sürekli olması halinde ise kişilerde ciddi sorunlar açabileceğini ifade ediyorlar.

Gece uyku öncesi su tüketmek kilo aldırabilir!

Uyku, bağışıklık sisteminden zihin sağlığına kadar çok fazla geniş bir alanla direkt olarak bağlı olmakla birlikte, uykusuzluk veya uyku kalitesinin düşüklüğü kişilerde hafıza kaybı, yüksek tansiyon, enfeksiyonal durumlar, hızla kilo alma, kolestol yükselmesi ve kanser gibi hastalıklara da neden olabiliyor.

Yatmadan önce neden su tüketilmez

Gece yatmadan hemen önce değilde daha erken ve makul miktarlarda su tüketmek vücut sağlığı için oldukça faydalıdır. Su, genel olarak vücudun nemli kalmasına yardımcı olur ve eklemlerin iyi çalışmasını destekler. Çok farklı işlevseller için gün içinde yeterli miktarda su tüketimi yapmaya dikkat edilmesi gerektiğini belirten uzmanlar, gün içinde tüketilen suyun, vücuttaki atıkların parçalanmasını sağladığını ve bunların ter yoluyla toksin olarak atılmasına yardımcı olduğunu aktarıyorlar.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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