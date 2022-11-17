Aktüel
17 Kasım 2022 - 12:01

Uyumak için ülke değiştiriyorlar

Tatile çıkmak, uyku alışkanlıklarınızı iyileştirmeye çalışmak için oldukça alışılmadık bir yol gibi görünebilir. Ancak uyku turizminin popülaritesi son birkaç yıldır artıyor ve dünyanın dört bir yanındaki otel ve tatil köylerinde uyku odaklı konaklamaların sayısı giderek artıyor.

Aktüel
17 Kasım 2022 - 12:01
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Uyumak için ülke değiştiriyorlar
Tatile çıkmak, uyku alışkanlıklarınızı iyileştirmeye çalışmak için oldukça alışılmadık bir yol gibi görünebilir.

Ancak uyku turizminin popülaritesi son birkaç yıldır artıyor ve dünyanın dört bir yanındaki otel ve tatil köylerinde uyku odaklı konaklamaların sayısı giderek artıyor.

Pandemiden bu yana ilgi hızla arttı ve bazı oteller dikkatlerini uyku yoksunluğu çekenlere odakladı.

Geçtiğimiz 12 ay içinde Park Hyatt New York, uyku artırıcı olanaklarla dolu 900 metrekarelik bir konaklama deneyimi sunan Bryte Restorative Sleep Suite'i açarken, Rosewood Hotels & Resorts kısa süre önce "dinlenmeyi teşvik etmek" için tasarlanan Alchemy of Sleep adlı bir uyku/dinlenmekoleksiyonu başlattı.

Yenilikçi ses yalıtımı ile donatılmış odalara sahip Londra'nın ilk uyku merkezli oteli Zedwell 2020'nin başlarında açıldı ve İsveçli yatak üreticisi Hastens, bir yıl sonra Portekiz'in Coimbra şehrinde 15 odalı bir butik otel olan dünyanın ilk Hästens Sleep Spa Hotel'ini kurdu.

uyku turizmi

Peki uyku neden birdenbire seyahat endüstrisi için bu kadar büyük bir odak noktası haline geldi?

Uyku araştırmacısı ve "Başarı için Uyku!" kitabının ortak yazarı Dr. Rebecca Robbins, bu değişimin özellikle oteller açısından uzun zamandır gerçekleşmekte olan bir akım olduğuna inanıyor.

Verdiği demeçte, "İşin özüne inildiğinde, insanlar otellerde uyumak için yer ayırtıyor" diyen Robbins, otel endüstrisinin geçmişte esasen uykuyu bozan şeylere odaklandığına dikkat çekiyor.

"İnsanlar seyahati genellikle yemeklerle, yatma sürelerini uzatmakla, turistik yerlerle ve seyahat ederken yaptığınız şeylerle ilişkilendiriyor, gerçekten neredeyse uyku pahasına bir tatile katlanıyorlar" diye ekliyor.

"Şimdi, sağlık ve esenlik konusundaki kolektif farkındalığımız ve önceliklerimizde büyük bir  değişim olduğunu düşünüyorum."

Küresel pandeminin bu konuda büyük bir rol oynadığı görülüyor. Journal of Clinical Sleep Medicine'da yayınlanan bir araştırmaya katılan 2.500'den fazla yetişkinin %40'ı pandeminin başlangıcından bu yana uyku kalitelerinde bir düşüş olduğunu bildirmiştir.

Dr. Robbins, "Covid-19 döneminde uykuya olan ilgi arttı ve muhtemelen bunun sebebi oldukça yüksek sayıda insanın uykusuzlukla mücadele ediyor olması" diyor.

EDİTÖR
Merve Morova
Merve Morova
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