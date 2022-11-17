Tatile çıkmak, uyku alışkanlıklarınızı iyileştirmeye çalışmak için oldukça alışılmadık bir yol gibi görünebilir. Ancak uyku turizminin popülaritesi son birkaç yıldır artıyor ve dünyanın dört bir yanındaki otel ve tatil köylerinde uyku odaklı konaklamaların sayısı giderek artıyor. Pandemiden bu yana ilgi hızla arttı ve bazı oteller dikkatlerini uyku yoksunluğu çekenlere odakladı. Geçtiğimiz 12 ay içinde Park Hyatt New York, uyku artırıcı olanaklarla dolu 900 metrekarelik bir konaklama deneyimi sunan Bryte Restorative Sleep Suite'i açarken, Rosewood Hotels & Resorts kısa süre önce "dinlenmeyi teşvik etmek" için tasarlanan Alchemy of Sleep adlı bir uyku/dinlenmekoleksiyonu başlattı. Yenilikçi ses yalıtımı ile donatılmış odalara sahip Londra'nın ilk uyku merkezli oteli Zedwell 2020'nin başlarında açıldı ve İsveçli yatak üreticisi Hastens, bir yıl sonra Portekiz'in Coimbra şehrinde 15 odalı bir butik otel olan dünyanın ilk Hästens Sleep Spa Hotel'ini kurdu.
Aktüel
17 Kasım 2022 - 12:01
Uyumak için ülke değiştiriyorlar
Tatile çıkmak, uyku alışkanlıklarınızı iyileştirmeye çalışmak için oldukça alışılmadık bir yol gibi görünebilir. Ancak uyku turizminin popülaritesi son birkaç yıldır artıyor ve dünyanın dört bir yanındaki otel ve tatil köylerinde uyku odaklı konaklamaların sayısı giderek artıyor.
Aktüel
17 Kasım 2022 - 12:01
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