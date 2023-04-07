SAĞLIK
07 Nisan 2023 - 13:45

Uyurken kalp krizi geçiriyor olabilirsiniz! Bu belirti varsa hemen doktora koşun: Ölüme kadar gidiyor

Uyanıkken kalp krizi geçirme ihtimali herkes tarafından bilinirken uykuda bu durumu yaşamak ise kafaları karıştırdı. Uykuda kalp krizi geçirdiğinizi anlamanız yolları çok basit. İşte detaylar...

SAĞLIK
07 Nisan 2023 - 13:45
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Uyurken kalp krizi geçiriyor olabilirsiniz! Bu belirti varsa hemen doktora koşun: Ölüme kadar gidiyor


Uykuda kalp krizi geçirmek olasılığı, uyanıkken bu durumu yaşamaktan daha düşük olsa da tedirgin olanlar oldukça fazla. Uykuda kalp krizi geçirmenin nasıl anlaşılacağı ise merakla araştırma konusu oldu. Uykuda kalp krizi geçirdiğimizi anlamanın yolları ve belirtiler haberimizde.

NEFES DARLIĞI

Uykudayken nefes darlığının olması, kalp krizi geçirme belirtisi olarak belirlendi. Solunumda güçlük çekenler, kalp krizi geçirmiş olması yüksek ihtimal.



Uykuda kalp krizi geçirme

TERLEME

Uykudayken terleme, kalp krizi geçirme belirtisi olarak yer alırken aşırı terleyenlerin nedeni olarak kalp krizi gösterildi. Uykudan terleyerek uyanlar dikkat.

GÖĞÜS AĞRISI

Uykudayken göğüsün daralması ya da ağrıması kalp krizi geçirmenin belirtileri arasında bulunuyor. Uykuda göğüs ağrısı hissedenlerin doktora başvurması öneriliyor.

KAFA KARIŞIKLIĞI

Uykudayken kafa karışıklığı hissini yaşayanlar kalp krizi geçirmiş olabilir. Bu durumu yaşayanların ne kadar önemsemesede sonu ölümcül olabilir. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ