Uykuda kalp krizi geçirmek olasılığı, uyanıkken bu durumu yaşamaktan daha düşük olsa da tedirgin olanlar oldukça fazla. Uykuda kalp krizi geçirmenin nasıl anlaşılacağı ise merakla araştırma konusu oldu. Uykuda kalp krizi geçirdiğimizi anlamanın yolları ve belirtiler haberimizde.
SAĞLIK
07 Nisan 2023 - 13:45
Uyurken kalp krizi geçiriyor olabilirsiniz! Bu belirti varsa hemen doktora koşun: Ölüme kadar gidiyor
Uyanıkken kalp krizi geçirme ihtimali herkes tarafından bilinirken uykuda bu durumu yaşamak ise kafaları karıştırdı. Uykuda kalp krizi geçirdiğinizi anlamanız yolları çok basit. İşte detaylar...
SAĞLIK
07 Nisan 2023 - 13:45