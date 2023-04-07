Uyurken kalp krizi geçiriyor olabilirsiniz! Bu belirti varsa hemen doktora koşun: Ölüme kadar gidiyor







NEFES DARLIĞI







TERLEME

GÖĞÜS AĞRISI

KAFA KARIŞIKLIĞI

Uykuda kalp krizi geçirmek olasılığı, uyanıkken bu durumu yaşamaktan daha düşük olsa da tedirgin olanlar oldukça fazla. Uykuda kalp krizi geçirmenin nasıl anlaşılacağı ise merakla araştırma konusu oldu. Uykuda kalp krizi geçirdiğimizi anlamanın yolları ve belirtiler haberimizde.Uykudayken nefes darlığının olması, kalp krizi geçirme belirtisi olarak belirlendi. Solunumda güçlük çekenler, kalp krizi geçirmiş olması yüksek ihtimal.Uykudayken terleme, kalp krizi geçirme belirtisi olarak yer alırken aşırı terleyenlerin nedeni olarak kalp krizi gösterildi. Uykudan terleyerek uyanlar dikkat.Uykudayken göğüsün daralması ya da ağrıması kalp krizi geçirmenin belirtileri arasında bulunuyor. Uykuda göğüs ağrısı hissedenlerin doktora başvurması öneriliyor.Uykudayken kafa karışıklığı hissini yaşayanlar kalp krizi geçirmiş olabilir. Bu durumu yaşayanların ne kadar önemsemesede sonu ölümcül olabilir.