Korkunç olay dün gece saat 00.30 sıralarında Diyarbakır'ın Sur ilçesinde meydana geldi. İlçeye bağlı Fetih Mahallesi'nde gerçekleşen olayda uyuşturucu bağımlısı olduğu söylenilen bir genç, tartıştığı babasını bıçakladı. Olay yerinden edinilen bilgilere göre, daha öncesinden 4 ayrı suçtan kaydı olduğu belirlenen C.Ö. (31), uzunca bir süredir uyuşturucu kullandığı ve babası İbrahim Ö. ile de uyuşturucu kullandığı içinde sık sık tartıştığı öğrenildi. Dün gece yarısı çıkan tartışma bu kez kavgaya dönüşürken C.Ö., mutfaktan aldığı bıçakla babasına saldırmaya başladı.
YAŞAM
13 Ağustos 2022 - 15:12
Uyuşturucu bağımlısı genç baba katili oldu!
Diyarbakır Sur'da uyuşturucu bağımlısı olduğu belirtilen bir genç, tartışma yaşadığı babasını bıçakla öldürdü. Polis, olaya ilişkin geni çapta bir soruşturma başladı.
YAŞAM
13 Ağustos 2022 - 15:12