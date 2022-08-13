YAŞAM
13 Ağustos 2022 - 15:12

Uyuşturucu bağımlısı genç baba katili oldu!

Diyarbakır Sur'da uyuşturucu bağımlısı olduğu belirtilen bir genç, tartışma yaşadığı babasını bıçakla öldürdü. Polis, olaya ilişkin geni çapta bir soruşturma başladı.

YAŞAM
13 Ağustos 2022 - 15:12
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Uyuşturucu bağımlısı genç baba katili oldu!


Korkunç olay dün gece saat 00.30 sıralarında Diyarbakır'ın Sur ilçesinde meydana geldi. İlçeye bağlı Fetih Mahallesi'nde gerçekleşen olayda uyuşturucu bağımlısı olduğu söylenilen bir genç, tartıştığı babasını bıçakladı.

Olay yerinden edinilen bilgilere göre, daha öncesinden 4 ayrı suçtan kaydı olduğu belirlenen C.Ö. (31), uzunca bir süredir uyuşturucu kullandığı ve babası İbrahim Ö. ile de uyuşturucu kullandığı içinde sık sık tartıştığı öğrenildi. Dün gece yarısı çıkan tartışma bu kez kavgaya dönüşürken C.Ö., mutfaktan aldığı bıçakla babasına saldırmaya başladı.



Uyuşturucu kavgası can aldı!

Uyuşturucu kavgası can aldı!

Anne, oğlu ile babası arasında yaşanan arbede için komşularında yardım istemek için dışarı çıkıp bağırmaya başladı. Eve dönen anne eşi İbrahim Ö.'yü yerde kanlar içinde bulurken oğlu C.Ö'nün de yaralandığını gördü.

Çevredeki komşuların haber vermesi üzerine olayın yaşandığı yere sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede eve gelen sağlık ekipleri yerde kanlar içinde yatan ve ağır yaralanan 61 yaşındaki İbrahim Ö.'yü ambulansa alarak hastaneye kaldırdılar. Hemen tedavi altına alınan baba İbrahim Ö. doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken yaralanan C.Ö. ise tedavisinin hemen ardından güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. Polis ekipleri olaya ilişkin geniş çapta bir inceleme başlatıldı.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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