YAŞAM
19 Eylül 2022 - 15:56

Uyuşturucu baskınından kaçak göçmen çıktı

Çağlayan'da ihbar üzerine bir eve baskın düzenleyen polis ekipleri, içeride 11 kaçak göçmen yakaladı. Evde yapılan aramalarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, geri gönderme merkezine teslim edilen kaçak göçmenler sınır dışı edildi. Baskın anları ise kameralar tarafından görüntülendi.

YAŞAM
19 Eylül 2022 - 15:56
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Uyuşturucu baskınından kaçak göçmen çıktı


Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği polisleri, Çağlayan Mahallesi'ndeki bir evde yabancı uyruklu şahısların uyuşturucu kullanıp, ticaret yaptığına dair ihbar üzerine düğmeye bastı. Evin etrafında pusuya yatan polis ekipleri, içeriye giren ve çıkanları takibe aldı. Bir süre sonra harekete geçen polis ekipleri, eve baskın gerçekleştirdi.

Uyuşturucu baskınından kaçak göçmen çıktı
Uyuşturucu madde için eve operasyon düzenleyen ekipler, içeride 11 kaçak göçmenle karşılaştı. Kaçak göçmenleri gözaltına alan polis ekipleri, evde içerisinde uyuşturucu madde aradı. Yapılan aramalarda içeride çok miktarda metamfetamin adı verilen uyuşturucu madde, birden fazla captagon diye bilinen uyuşturucu hap, hassas terazi ile birlikte 870 dolar ve 2 bin lira elde etti. Gözaltına alınan 11 kaçak göçmen emniyetteki işlemleri sonrası sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildi.



Kağıthane polisinin yakaladığı torbacılar tutuklandı
Kağıthane polisinin yaptığı çalışmalar neticesinde ise evdeki yabancı uyruklu Mustafa S.A., Veli H., Mesut H. ve Prıooz N. isimli şüphelileri gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan şahıslar, sevkleri sağlanan adliyede çıkarıldıkları mahkemece “uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Haber Editörü
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