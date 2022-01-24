YAŞAM
24 Ocak 2022 - 14:08
Güncelleme: 24 Ocak 2022 - 14:10

Uyuşturucu partisine maruz kalan çocuklar devlet korumasına alındı!

Konya'da 2 küçük çocuğunun gözleri önünde uyuşturucu partisi yapan kişiler narkotik operasyonuyla gözaltına alınırken, 5 ve 8 yaşındaki iki kardeş devlet korumasına alındı.

YAŞAM
24 Ocak 2022 - 14:08
Güncelleme: 24 Ocak 2022 - 14:10
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Uyuşturucu partisine maruz kalan çocuklar devlet korumasına alındı!
Konya merkeze bağlı selçuklu ilçesinde bulunan bir rezidansta yaklaşık 8 ay kadar önce iki küçük çocuğun gözleri önünde uyuşturucu partisi verdikleri ortaya çıkan anne ve babanın görüntüleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Görüntülerde Turan A. isimli bir kişinin elinde uyuşturucu içme aparatı  olduğu görülürken madde etkisine girdiği görülen kadının da şarkılar söyleyerek dans ettiği görülüyordu.








Evde 5 yaşında olduğu belirlenen bir erkek çocuğunun o sıralarda aynı odada olduğu ve cep telefonuyla oynadığı anlaşılmıştı. Diğer 8 yaşındaki çocuğunda evde olduğu saatlerde uyuşturucu partisi yaptıklarına dair söz konusu görüntülerin ortaya çıkması sonrası harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli şahısları yakalamak için bir çalışma başlattı. Kısa sürede şahısların kimliklerini belirleyen ekipler, gece saatlerinde gerçekleştirdikleri bir operasyonla çocukların annesi Sema E. ile birlikte Kasım D., Ülkü C. ve Turan A. isimli kişiler gözaltına alındı.  



ÇOCUKLAR DEVLET KORUMASINA ALINDI

Görüntüde görülen 5 yaşındaki E.E. ile yine o sırada evde bulunan ağabeyi S.E. ise devlet koruması altına alınırken çocukların annesi de dahil olmak üzere gözaltına alınan 3 kişi hakkında 'uyuşturucu madde kullanma' suçundan işlem yapılırken, Turan A., 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçlamasından adliyeye sevk edildi.
EDİTOR
Elvan
Elvan
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