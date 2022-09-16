YAŞAM
16 Eylül 2022 - 18:41

Uyuşturucu sevkiyatına Aydın polisi 'Dur' dedi

İstanbul'dan Aydın'a yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapmaya çalışan zehir tacirlerine Aydın narkotik ekipleri “Dur” dedi.

YAŞAM
16 Eylül 2022 - 18:41
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Uyuşturucu sevkiyatına Aydın polisi 'Dur' dedi

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde il genelinde suç ve suçlularla mücadele çalışmaları devam etmektedir. Edinilen bilgiye göre narkotik ekipleri, sabah erken saatlerde Aydın'ın merkez ilçesi Efeler'e İstanbul'dan yüklü miktarda uyuşturucu getirecekleri bilgisine ulaştı. Sevkiyat için tedbirleri alan ekipler, şüpheli aracı Aydın il merkezi girişinde durdurdu. Araçta yapılan aramada 1 kilogram metamfetamin maddesi elde edildi. Araç içerisinde bulunan şüpheli A.S. ile eşi G.S. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.S. uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Eşi G.S. ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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