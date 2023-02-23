Uzaktan eğitime tam destek! Üniversitelilere 500 TL burs bağlanıyor: Öğrenciler bayram etti!

Devlet öğrencilere destek vermeye devam ediyor. Kahramanmaraş’ta yaşanan yıkıcı depremlerin ardından öğrenciler için belirlenen yol duyuruldu. Uzaktan eğitim alan öğrenciler için yeni bir destek kampanyası tasarlanmıştır. Detaylar burada…
500 TL BURS ÖDENECEK
Öğrencileri sevindiren haber
geldi! Her öğrenciye ödenecek bursla ilgili belediye başkanı açıklama yaptı. Belediye başkanına göre, uzaktan eğitim öğrencilerine 500 lira burs verilecek. Ülke genelinde birçok topluluk eğitim sürecine katkıda bulunmaya devam ediyor. Belediyeler bilgi almaya devam ediyor. Kahramanmaraş'ta toplam 10 ili etkileyen deprem, deprem bölgelerindeki öğrencilerin uzaktan eğitime geçmesine neden oldu.
UZAKTAN EĞİTİM DÖNEMİNDE ÖDENECEK
Eğitimin ileriki dönemlerde nasıl olacağı konusunda araştırmalar devam ediyor. Tüm ülkeyi sarsan depremin ardından öğrenciler mola verdi. Depremin etkisiyle 10 ilde uzaktan eğitim başladı. Herkes bu yıkıcı olayın yaralarını sarmaya devam ediyor. Öğrenciye belediyeden alacağı ödemeye bağlı olarak 500 Türk Lirası burs verileceği açıklamasına ilişkin bilgi var. 10 şehirdeki öğrenciler uzaktan eğitim sırasında 500 Türk Lirası burs alıyor. Silivri ilçe Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, öğrencilere yönelik bu destekle ilgili açıklama yaptı. 320 üniversite öğrencisine 500 Türk Lirası burs verileceğini açıkladı. Öğrencilere uzaktan eğitim süresince destek için 500 Türk Lirası ödeme yapılacaktır. Son yaşanan olaylardan sonra 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılında eğitimlerin uzaktan gerçekleştirileceği bilgisine sahibiz. Yapılan son açıklamaya göre uzaktan eğitim veren üniversite öğrencilerine 500 Türk Lirası burs sağlanacak.