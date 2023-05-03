Uzay aracından Mars'ta kritik keşif

Çin'e ait uzay aracı Mars'a kar yağdığına dair kanıtlar buldu. Çin'in uzay aracı 'zhurong' bir süredir Mars'ta görev yürütüyordu. Ancak birkaç aydır uzay aracından haber alınamıyor ve kontrol edilemiyordu. Uzay aracından gelen son verileri inceleyen bilim insanları, Mars'ta yaşanabilir ortamlara işaret eden sıvı su kanıtları buldu.
Araştırma neticesinde yaklaşık 400 bin yıl öncesine kadar Mars'ta kar yağdığı veya don olduğu ortaya çıktı. Bulgulara göre, 1,4 milyon ila 400 bin yıl önce kum tepelerindeki tuzlar, düşük sıcaklıklarda karın erimesine neden oldu. Bunun sonucunda da gezegen yüzeyinde tuzlu sıvı su ortaya çıktı. Hatta uzay bilimciler bu yüzden gezegende sıvı formda suyun olabileceğini de belirtti. Eğer Mars'ta sıvı formda su bulunabilirse dünya dışı canlı varlıkların ilk örnekleri de incelenebilecek.