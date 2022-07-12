Uzayın gizemlerine kapı aralayan James Webb teleskobundan yıldızlardan renkli görüntüler













James Webb Uzay Teleskobu'nun en net ve iyi odaklanmış görüntüleri

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA), Dünya'dan yaklaşık olarak 1,5 milyon kilometre uzakta uzayın derinliklerini görüntüleyen James Webb teleskobunun kayıt altına aldığı yıldızların görüntüleri yayınlandı. Yıldzıların renkli halleri dünya kamuoyunda geniş yer buldu.NASA'nın hem Avrupa hem de Kanada uzay ajansları ile ortaklaşa başlattığı çalışmayla ortaya çıkan James Webb teleskobu bugüne kadar yapılan ve şuan 31 yaşında olan en büyük Hubble Uzay Teleskobu'na halefi olarak gösteriliyor. Çalışma ömrünü neredeyse tamamlayan Hubble Uzay Teleskobu'nun yerini alması beklenen Webb'in 6 ay süren hazırlık dönemi sonrası yayınladığı ilk renkli görüntüler aynı zamanda gelecekteki süreçte bilim görevlerinin de başlangıçlarını temsil edeceği söyleniyor.Uzayın gizemlerine kapı aralayan teleskop olarak tanımlanan James Webb Uzay Teleskobu'nun bu güne kadar çekilen en net ve en iyi odak nokta yakalanmış görüntülerinin üzerine yine son teknolojik optik performansın da eklendiği görülüyor. Yaklaşık olarak 13,5 milyar yıl önce yaşanan büyük patlama sonrası ilk oluşan yıldızların yaydığı ışıkları yakalayıp evrenin tarihteki tüm aşamalarını izleyen James Webb Uzay Teleskobu'nun son gönderdiği görüntüler uzayseverleri heyecanlandıracak cinsten oldu. Bilim insanları paylaşılan bu görüntüler sonrasında James Webb Uzay Teleskobu'nda yer alan kızılötesi özelliği ile 13,8 milyar yıl öncesinde meydana gelen büyük patlamanın zamanlarına kadar gitmesinin eşsiz bir deneyim olduğunu söylüyorlar.Bundan sonra paylaşılacak olan görüntülerde 7 bin 600 ışık yılı ötesindeki devasa gaz bulutu Karina Bulutsusunun ve aynı zamanda 2 bin ışık yılı uzakta sönmeye başlayan bir yıldızı etrafındaki Güney Halka Bulutsusunun da yer alacağı söylenirken Dünya'dan yaklaşık olarak 1150 ışık yılı uzakta bulunan 2014 yılında keşfi yapılan "WASP-96b" adının verildiği dev gaz kütlesinin de görüntülerinin hem ışık hem de ses analiziyle incelendikten sonra bilgilerinin açığa çıkarması beklenildiği aktarıldı. Stephan'ın Beşlisi / Stephan's Quintet adının verildiği ve yaklaşık olarak 290 milyon ışık yılı uzakta olan galaksi topluluğunu görüntüleri 'SMACS 0723' sismnin verildiği kozmik nesnelerinde görüntülerinin paylaşılacaklar listesinin içinde olduğu kaydedildi