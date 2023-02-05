Üzerine kayıtlı arabası olanlar dikkat! O paralar misliyle geri ödenecek

Her geçen gün yeni bir zam haberi gelmeye devam ediyor. Yeni bir artış haberi de araç sahipleri için geldi. Peki araç sahiplerine hangi konuda zam yapılıyor? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
ARAÇ SAHİPLERİ İÇİN ÜZÜCÜ HABER2023 senesine girmeden önce MTV uygulama oranlarının yüzde 122.9'dan yüzde 61.5'a düşmesiyle birlikte araç sahipleri az da olsa rahatlamıştı. Yeni senenin gelmesiyle birlikte MTV oranlarında yine artış olacağı öğrenildi. Uzman isim Cahit Saraçoğlu tarafından yapılan açıklamaya göre 'TÜVTÜRK kredi kartı ödemesinde alınan ilave ücret hukuksuz bir işlem. Ağustos ayında yapılan TÜVTÜRK araç muayenesi ücretime ek olarak 12.41 TL ek ödeme aldılar. THH tarafından bu işlem ayıplı hizmet olarak görüldü.' dedi. 2023 senesi için araç muayene ücretleri ise şu şekilde;
-Traktör (römorklu, römorksuz), motosiklet, motorlu bisiklet 258.42 TL -Otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römork 507.40 TL -Otobüs, kamyon, çekici ve tanker 685.58 TL olarak yapılıyor. Ancak 2023 senesi içinde MTV oranında bir artış yaşanması bekleniyor.