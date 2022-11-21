Üzerine kayıtlı mobil hattı olanlar dikkat: O tarihe kadar değiştirmezseniz 350 TL ödemek zorunda kalacaksınız







O tarihe kadar değiştirilmesi gerekiyor







Türkiye’deki milyonlarca cep telefonu kullanıcısı için önemli bir uyarı yapıldı. Teknoloji gelişmeye devam ederken cep telefonlarının da sureti ve kullanım amacı değişti. 100 milyondan fazla mobil hat müşterisi için uyarılar yapılırken belirtilen tarihe kadar yaptırmayanlar 350 TL ödemek zorunda kalacaklar. Telefon kullanan herkesi ilgilendiriyor. İnternet artık hayatımızın her yerindeyken bu konuda çeşitli çalışmalar da yürütülüyor. Mobil hat kullanıcıları için 5G teknolojisi hakkında geri sayım başladı. Test işlemleri başlatılan 5G teknolojisi için telefon kullanıcılarına yaklaşık 1 aylık süre verildi. Bu sürenin dolması halinde ise ceplerinden para çıkması gerekecek.Türkiye’de çocuğundan yaşlısına artık herkesin elinde telefon bulunuyor. Mobil hat kullanımı da buna paralel olarak yüksek sayıda gerçekleşiyor. Mobil hat kullanan herkesi ilgilendiren açıklamaya göre 5G teknolojisi hakkında bilgilendirme yapıldı. Teknolojiyi bir üst seviyeye taşıyacak 5G için test aşamalarının başladığı ve önümüzdeki Şubat ayına kadar en az 83 milyon kişinin bu teknolojiyi kullanmaya başlayacağı ifade edildi. Türkiye’de şu an neredeyse tüm cihazlarda 4.5 G teknolojisi kullanılıyor. 2 G ve 3 G kullananlar 4.5 G’ye geçiş yapılmasıyla birlikte mobil hatlarını değiştirmek zorunda kalmışlardı. Fakat 5G teknolojine geçiş ile birlikte SIM kart değişikliği yapılması gerekiyor. SIM kartları, gelişen teknolojiye göre yavaş yavaş küçülüyor. Bu nedenle artık telefonu 5G teknolojisini destekleyen kişilerin mobil hatlarını değiştirerek bundan faydalanması gerekiyor. 5G teknolojisi tüm akıllı cihazlar için geçerli olmayacak. Yalnızca 5G’yi destekleyen cihazlarda kullanılabilecek. Bu nedenle telefonu sadece 3G, 4G ve 4.5G destekleyen kişilerin SIM kartlarını değiştirmesine gerek kalmıyor. Yapılan açıklamalar ile SIM kartını değiştirmesi gereken cihazlar da belli oldu. Buna göre iPhone 13, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Mini, iPhone SE 2022, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12 ve iPhone 12 Mini 5G’ye geçecek. Samsung cihazlarda ise 5G uyumlu olan tüm cihazlar bu teknolojiden faydalanabilecek. Mobil hattını 5G uyumlu SIM kart ile değiştirmeyenler bu ayrıcalıktan yararlanamayacak.