Uzman Çavuş otomobilinde ölü bulundu













Akyol Mahalle sınırları içerisinde park halinde bulunan otomobilde hareketsiz birinin olduğunu farkına varan vatandaşları durumu güvenlik güçlerine bildirdi.Olay yerine gelen sağlık personelleri şahsın silahlı yaralanma sonucu hayatını kaybettiğini belirledi.Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada ise şahsın Milas'a bağlı Güllük Jandarma Karakol Komutanlığı'nda Uzman Çavuş olarak görevli olan 28 yaşındaki Abdulkerim Durmuş olduğu bilgisi verildi.İntihar etmiş olabileceği üzerinde durulan Durmuş'un cenazesi kaza yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, etrafında sakin ve sevilen biri olarak bilinen uzman çavuşun ölümü konusu ile ilgili olarak soruşturma süreci başladı.Durmuş'un 20 Eylül Salı günü Ordu'nun İkizce Dumantepe Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.