Uzman Estetisyen Zübeyir Dalmış'tan 5 Önemli Cilt Bakımı Tüyosu - Elazığ

Cilt bakımının hayatın önemli bir parçası olduğunu belirten Dalmış, ama birçok kişinin cildine nasıl bakım yapacağını bilmediğini söyledi. Cilt bakımı noktasında bol su tüketmeye dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Dalmış, “Cildinizi nemli tutmaya özen gösterin, güneş koruyucusu kullanmayı ihmal etmeyin, kullandığınız cilt bakım ürünlerinin kalitesine dikkat edin, makyaj yapıyorsanız makyajınızı gündem iki kez temizleyin. Su, toksinleri ter ve idrar yoluyla vücudumuzdan atmaya yardım eder. Her iki şekilde de atık ürünleri sistemlerimizden atarız. Bol su içmek bununla birlikte cildinizi nemli ve dolgun tutar. Bu da genel itibariyle taze ve sağlıklı görünmesini sağlar. Cildinizi nemlendirmek, kırışıklara ve diğer sorunlara sebep olabilecek kuruluğu önlemeye yardım edebilir. Losyonlar, kremler ve serumlar dahil olmak suretiyle çeşitli nemlendirici türleri mevcuttur. İhtiyaçlarınıza ve yaşadığınız havanın türüne uygun bir ürün seçin. Güneş kremi, cildinizi kolajene zarar verebilecek ve zamanla kırışıklıklara ve yaşlılık lekelerine sebep olabilecek zararlı UV ışınlarından korur. İyi bir güneş kremi ayrıca fazla zaman güneşe maruz kaldığında yanmaya karşı koruma sağlayacaktır. SPF 30 veya daha yüksek olanı arayın. Kullandığınız cilt bakım ürünlerini tercih ederken, _#13# ürünlerin içeriğine dikkat ediniz. Esasında cilt bakım ürünü tercih ederken ilk olarak kendi cilt yapınızı tanıyor olmanız gerekiyor. Ancak bu tür kendi cilt yapınızla tam uyumlu olan cilt bakım ürünlerini satın alabilirsiniz. Makyaj yapıyorsanız, gözenekleri tıkadığı ve düzgün nefes almasını engellediği için yatmadan önce çıkarılmalıdır. Bu da yüzünüzde sivilce oluşumuna veya siyah noktalara neden olur. Temizleyici yüz ürünlerinin kurumadan gözeneklere derinlemesine nüfuz etmesi için her an ılık su ile kullanılması gerektiğini unutmayın” dedi.