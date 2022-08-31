YAŞAM
31 Ağustos 2022 - 14:25

Uzman Estetisyen Zübeyir Dalmış'tan 5 Önemli Cilt Bakımı Tüyosu - Elazığ

YAŞAM
31 Ağustos 2022 - 14:25
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Uzman Estetisyen Zübeyir Dalmış'tan 5 Önemli Cilt Bakımı Tüyosu - Elazığ



Cilt bakımının hayatın önemli bir parçası olduğunu belirten Dalmış, ama birçok kişinin cildine nasıl bakım yapacağını bilmediğini söyledi. Cilt bakımı noktasında bol su tüketmeye dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Dalmış, “Cildinizi nemli tutmaya özen gösterin, güneş koruyucusu kullanmayı ihmal etmeyin, kullandığınız cilt bakım ürünlerinin kalitesine dikkat edin, makyaj yapıyorsanız makyajınızı gündem iki kez temizleyin. Su, toksinleri ter ve idrar yoluyla vücudumuzdan atmaya yardım eder. Her iki şekilde de atık ürünleri sistemlerimizden atarız. Bol su içmek bununla birlikte cildinizi nemli ve dolgun tutar. Bu da genel itibariyle taze ve sağlıklı görünmesini sağlar. Cildinizi nemlendirmek, kırışıklara ve diğer sorunlara sebep olabilecek kuruluğu önlemeye yardım edebilir. Losyonlar, kremler ve serumlar dahil olmak suretiyle çeşitli nemlendirici türleri mevcuttur. İhtiyaçlarınıza ve yaşadığınız havanın türüne uygun bir ürün seçin. Güneş kremi, cildinizi kolajene zarar verebilecek ve zamanla kırışıklıklara ve yaşlılık lekelerine sebep olabilecek zararlı UV ışınlarından korur. İyi bir güneş kremi ayrıca fazla zaman güneşe maruz kaldığında yanmaya karşı koruma sağlayacaktır. SPF 30 veya daha yüksek olanı arayın. Kullandığınız cilt bakım ürünlerini tercih ederken, _#13# ürünlerin içeriğine dikkat ediniz. Esasında cilt bakım ürünü tercih ederken ilk olarak kendi cilt yapınızı tanıyor olmanız gerekiyor. Ancak bu tür kendi cilt yapınızla tam uyumlu olan cilt bakım ürünlerini satın alabilirsiniz. Makyaj yapıyorsanız, gözenekleri tıkadığı ve düzgün nefes almasını engellediği için yatmadan önce çıkarılmalıdır. Bu da yüzünüzde sivilce oluşumuna veya siyah noktalara neden olur. Temizleyici yüz ürünlerinin kurumadan gözeneklere derinlemesine nüfuz etmesi için her an ılık su ile kullanılması gerektiğini unutmayın” dedi.



EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
Çakarlı araçla yakalandı, 'Abartıyorsunuz, vatan haini miyim?' dedi
Çakarlı araçla yakalandı, 'Abartıyorsunuz, vatan haini miyim?' dedi
Silahlı saldırıda ölen Güngör Arslan’ın avukatından açıklama
Silahlı saldırıda ölen Güngör Arslan’ın avukatından açıklama
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski rektör Ünsal Ban'ın serbest bırakılmasına itiraz etti
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski rektör Ünsal Ban'ın serbest bırakılmasına itiraz etti
Meteoroloji o illeri uyardı! Meteoroloji şiddetli yağmur uyarısında bulundu
Meteoroloji o illeri uyardı! Meteoroloji şiddetli yağmur uyarısında bulundu
İzmir'de 3 araçlı zincirleme kaza: 3 yaralı
İzmir'de 3 araçlı zincirleme kaza: 3 yaralı
Bulgaristan-Edirne sınırında sel: Yollar kapandı araçlar mahsur kaldı
Bulgaristan-Edirne sınırında sel: Yollar kapandı araçlar mahsur kaldı
Son Haberler
Son dakika: 3 yaşındaki Müslüme cinayetinde flaş karar!Müslüme Yağal davasında yeni kararlar verildi
Son dakika: 3 yaşındaki Müslüme cinayetinde flaş karar!Müslüme...
Çakarlı araçla yakalandı, 'Abartıyorsunuz, vatan haini miyim?' dedi
Çakarlı araçla yakalandı, 'Abartıyorsunuz, vatan haini miyim?' dedi
Silahlı saldırıda ölen Güngör Arslan’ın avukatından açıklama
Silahlı saldırıda ölen Güngör Arslan’ın avukatından açıklama
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski rektör Ünsal Ban'ın serbest bırakılmasına itiraz etti
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski rektör Ünsal Ban'ın serbest...
Ağaoğlu: 'Savunma bölgesine alternatif transfer acil olarak gündeme gelebilir'
Ağaoğlu: 'Savunma bölgesine alternatif transfer acil olarak gündeme...
Avrupa’da transfer dönemi sona erdi… Takım Bulamayan dünyaca ünlü futbolcular için Süper Lig ekipleri devreye girdi
Avrupa’da transfer dönemi sona erdi… Takım Bulamayan dünyaca ünlü...
Batshuayi, resmen Fenerbahçe'de
Batshuayi, resmen Fenerbahçe'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe’den anlamlı hediye
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe’den...
Meteoroloji o illeri uyardı! Meteoroloji şiddetli yağmur uyarısında bulundu
Meteoroloji o illeri uyardı! Meteoroloji şiddetli yağmur uyarısında...
Rogers Center'da seks skandalı! Public seks yapan çift tribünden kovuldu!
Rogers Center'da seks skandalı! Public seks yapan çift tribünden kovuldu!
Öğrencilere müjde: CHP'li belediyeler tarafından milyonlarca öğrenciye kırtasiye yardımı yapılacak!
Öğrencilere müjde: CHP'li belediyeler tarafından milyonlarca öğrenciye...
Trabzonspor, İstanbul'dan 3 puanla dönüyor!
Trabzonspor, İstanbul'dan 3 puanla dönüyor!
Sudan'daki sel felaketinde can kaybı 105'e yükseldi
Sudan'daki sel felaketinde can kaybı 105'e yükseldi
İzmir'de 3 araçlı zincirleme kaza: 3 yaralı
İzmir'de 3 araçlı zincirleme kaza: 3 yaralı
Tuğçe Kazazdan şok hareket! LGBT karşıtı yürüyüşe Tuğçe Kazazdan Çağrı
Tuğçe Kazazdan şok hareket! LGBT karşıtı yürüyüşe Tuğçe Kazazdan...