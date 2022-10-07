Milyonlarca işçi yeni yılda iyi oranda bir zam bekliyor. Ocak 2023 asgari ücret zammı için geri sayım başlarken yapılacak zam sadece işçileri değil, her düzeydeki vatandaşları etkileyeceği değerlendiriliyor. Yeni asgari ücretle ilgili açıklamalar peş peşe gelirken önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması, ardından da uzmanların hesaplamaları çalışanları oldukça heyecanlandırıyor. Canlı yayında asgari ücret zamları hakkında konuşan uzman isimler 2023 asgari ücret zamlarına ilişkin yeni tahminlerde bulundular. 2023 asgari ücret zammı büyük bir merak ve heyecanla bekleniyor. Temmuz ayında, uzun bir aranın ardından asgari ücret iyi oranda yükseltildi. Fakat, artan yaşam maliyetleri ve enflasyon, geçimini sağlamakta zorlanan asgari ücretli işçilerin ücretlerini eritmeye başladı. Aralık ayına geri sayımla birlikte Asgari Ücret Belirleme Komisyonu'nun toplantısına az bir zaman kalırken milyonlarca çalışan komisyondan çıkacak olan rakamlara odaklandı.
EKONOMİ
07 Ekim 2022 - 11:04
Uzman isim 2023 yılında asgari ücret zam rakamını canlı yayında paylaştı!
Ocak 2023'te asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Milyonlarca asgari ücretli işçinin gözü yeni yılda alacakları zamlarda olacak. Asgari ücretle ilgili bilgilendirme ve tahminlerin ardından büyük bir beklenti oluştu. Uzman isim, 2023 asgari ücret zammına ilişkin rakamları canlı yayında paylaştı.
EKONOMİ
07 Ekim 2022 - 11:04
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