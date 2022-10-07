EKONOMİ
07 Ekim 2022 - 11:04

Uzman isim 2023 yılında asgari ücret zam rakamını canlı yayında paylaştı!

Ocak 2023'te asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Milyonlarca asgari ücretli işçinin gözü yeni yılda alacakları zamlarda olacak. Asgari ücretle ilgili bilgilendirme ve tahminlerin ardından büyük bir beklenti oluştu. Uzman isim, 2023 asgari ücret zammına ilişkin rakamları canlı yayında paylaştı.

EKONOMİ
07 Ekim 2022 - 11:04
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Uzman isim 2023 yılında asgari ücret zam rakamını canlı yayında paylaştı!


Milyonlarca işçi yeni yılda iyi oranda bir zam bekliyor. Ocak 2023 asgari ücret zammı için geri sayım başlarken yapılacak zam sadece işçileri değil, her düzeydeki vatandaşları etkileyeceği değerlendiriliyor. Yeni asgari ücretle ilgili açıklamalar peş peşe gelirken önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması, ardından da uzmanların hesaplamaları çalışanları oldukça heyecanlandırıyor. Canlı yayında asgari ücret zamları hakkında konuşan uzman isimler 2023 asgari ücret zamlarına ilişkin yeni tahminlerde bulundular.

2023 asgari ücret zammı büyük bir merak ve heyecanla bekleniyor. Temmuz ayında, uzun bir aranın ardından asgari ücret iyi oranda yükseltildi. Fakat, artan yaşam maliyetleri ve enflasyon, geçimini sağlamakta zorlanan asgari ücretli işçilerin ücretlerini eritmeye başladı. Aralık ayına geri sayımla birlikte Asgari Ücret Belirleme Komisyonu'nun toplantısına az bir zaman kalırken milyonlarca çalışan komisyondan çıkacak olan rakamlara odaklandı.



2023 yılında asgari ücret zam rakamı

CANLI YAYINDA 'HAYIRLI OLDUN' DİYEREK PAYLAŞILDI'

Asgari ücretin artırılmasına ilişkin hükümet açıklamalarının yanı sıra hem yetkililerin hem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yılın başında en yüksek enflasyona ulaşacağı tahmin edilen asgari ücret konusunda çalışanlar için sevindirici haberler gelmeye başladı.

Asgari ücretle ilgili yeni tahminler birbiri ardına ortaya çıktı. Vergi uzmanı Muhammed Bayram, CNN Türk'ün canlı yayınında 2023 yılı için tahmini asgari ücreti açıkladı. Bayram, değerlendirmesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamalarını örnek olarak gösterdi.

"KULİSLER 8000 TL OLARAK KONUŞUYORLAR"

Net asgari ücretin şu anda 5500 TL olduğunu hatırlatan Muhammed Bayram, yüzde 40 oranında bir artış gerçekleşirse yeni asgari ücret miktarının 7700 TL olacağını söyledi. Bayram konuşmasında yüzde 45'lik bir artış olması durumunda asgari ücretin zaten 7.925 TL olacağını ve hükümeti psikolojik sınırlarının ötesine taşıyacağını aktardı.

Vergi uzmanı Bayram, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerini de hatırlattı ve Temmuz ayında artışın yüzde 42 olduğunu söylersek yüzde 12’lik bir alınamayan zam var. "Şu an için yüzde 45 oranında bir artış ile birlikte asgari ücret 7925 lira civarına gelecektir. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bahsettiği sosyal refah payı düzenlemesiyle halk enflasyon altında ezdirilmeyecek. Bu nedenle asgari ücretin 2023 yılında 8000 TL civarını dillendirilmesinde fayda var.” diye konuştu.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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