Uzman isim İslam Memiş uyardı: 0,25 gram altını olan bile dikkat etsin! O tarih sonrası rakamlar uçuşa geçecek

Son dönemde piyasalardaki dalgalanma devam ederken uzman İslam Memiş yatırımcıyı sık sık uyarmaya ve önerilerde bulunmaya devam ediyor. Peki İslam Memiş güncel piyasa durumu ile ilgili neler söyledi? Yatırımcının ne yapması gerekiyor? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
İSLAM MEMİŞ PİYASAYI DEĞERLENDİRDİGüncel olarak gram altın güne düşüşle başlayarak 1.260 TL seviyesinden işlem görmeye başladı. Tahminlere göre Haziran ayı içinde büyük finansal fırsatlar yakalanacak. ekonomi uzmanları ABD borç krizi ile ilgili ABD Başkanı Joe Biden ve Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy tarafından ülkenin temerrüde düşmesinin bir opsiyon olmadığını ve risk algının azaldığını söylüyor. Yaşanan güncel durumlar da ONS altın fiyatlarını baskılamaya devam ediyor. FED yetkililerinin yönlendirilmeye devam edildiğini belirten analistler Merkez Bankası'nın en şahin üyesi St. Louis FED Başkanı James Bullard tarafından faizde bu sene 50 baz puan artışın olma ihtimalinin yüksek olduğu söylendi. Açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi verileri de ekonomik verilerde ve piyasa hareketliliğinde etkili oluyor. Aynı zamanda ABD konut satış verileriyle birlikte ONS altın 1940 ve 1950 dolar aralığında destek, 1960 ve 1970 direnç konumunda devam ediyor.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş konu ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunarak yatırımcıyı uyardı. Memiş, işini bilen kişinin kendi varlığına odaklanacağını ve seçimi bırakıp Haziran ayının önemsenmesi gerektiğini söyledi. İslam Memiş tarafından yapılan açıklamalara göre Haziran ayı son tren olacak. İslam Memiş Haziran ayında inecek ya da gideceklerin son treni beklemesi gerektiğini, bu son trende büyük bir sürpriz olacağını söyledi. 14 Mayıs seçimi öncesinde rekor şekilde yükselen gram altın Kapalıçarşı'da 1.500 TL'den işlem görüyordu. Seçimin ikinci tura kalmasıyla birlikte yaşanan ekonomik belirsizlik altın fiyatların düşüşüne sebep oldu. Güncel olarak gram altın 1.260 TL, ONS altın 1973 dolar seviyesine kadar düşüş gösterdi. Dolar kurunun değer kazanması da altın fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. 20 TL seviyesini aşan dolar da yeni bir rekor tazelemesi yaptı. Güncel olarak gram altın alış fiyatı 1.260.50 TL, satış fiyatı 1.260.73 TL; çeyrek altın 2.271.87 TL, satış fiyatı 2.328.80 TL; yarım altın alış fiyatı 4.529.54 TL, satış fiyatı 4.657.60 TL; tam altın 9.087.49 TL, satış fiyatı 9.286.71 TL; Cumhuriyet altını alış fiyatı 9.153, satış fiyatı 9.291 TL; 22 ayar bilezik gramı alış 1.294.97 TL, satış 1.299 TL, ONS altın alış 1.973.87 dolar, satış 1.974.19 dolardan işlem görüyor.