YAŞAM
02 Mart 2023 - 18:45

Uzman isim İstanbul'un semt semt deprem riskini çıkardı! Bu ilçeler yerle bir olabilir!

Depremler korkutmaya başlarken İstanbul'un için uzman isimlerden uyarılar gelmeye başladı. Yaşanan felaket sonrasında internet üzerinden en sık aratılan İstanbul'da deprem riski olan ilçeler oldu. İşte, İstanbul semt semt deprem risk haritası haberimizde.

YAŞAM
02 Mart 2023 - 18:45
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Uzman isim İstanbul'un semt semt deprem riskini çıkardı! Bu ilçeler yerle bir olabilir!
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İstanbul riskli ilçeler vatandaşlar tarafından merak konusu olurken uzman isimler 85 milyonu haritalar üzerinden fay hatlarını göstererek uyarılarda bulundu. İstanbul yorumlarıyla dikkat çeken Prof. Dr. Şükrü Ersoy, risk haritasını değerlendirerek yaptığı açıklamalar dikkat çekti.

İstanbul depremi Kocaeli'nden Tekirdağ'a kadar uzanan geniş bir alanda etkili olurken Marmara kesimlerinde ise tsunami yarattığı etkileri kayıtlarda bulundu. Büyük hasarlara yol açmasıyla 4 binden fazla kişinin öldüğü tahminler arasında. Kronolojik olarak İstanbul depreminin tarih verileri incelemeye alındı. 500 yıla 2 büyük deprem dikkatleri çekerken Gölcük depremi ve Düzce depremi İstanbul depremi olarak kabul edilmiyor. 7 şiddetinin üzerinde depremlerin orta Marmara fayında bulunan İstanbul depreminin yaratacağı etkiler 250 yılda bir olması dikkat çekti.

7 ŞİDDETİNDE DEPREM



Deprem uzmanları tarafından İstanbul'da beklenen depremin şiddetinin ise 7 ve 7.5 sevilerinde olması tahminler doğrultusunda. İstanbul da hangi ilçelerin ne kadar güvenli olduğu ve hangilerin daha riskli olduğu belirtildi. İBB Genel sekreter yardımcısı Dr. Buğra Gökçe, 3.5 yılda hızla tarama için 107 bin binaya gidildiğine ve sadece 29 bin 700 bina da analiz yapıldığı ifadesi verildi.

istanbul risk haritası

ÇÖEKECEK BİNALARIN YÜZDE 95'İ AVCILAR

Ççkme ihtimali olan binaların yüzde 95 oranının Avcılar'da 46'sı Küçükçekmede 32'si Silivri, 19'u Bahçelievler, 14 büyükçekmede, 14 Zeytinburnu, 12 Esenler, 11 Bakırköy'de bulunan diğer ilçeler de bu oranlardan daha az riskli olarak belirlendi.

İSTANBUL'UN EN SAĞLAM İLÇELERİ

İstanbul'da en sağlam ilçe merak konusu olurken haliç'ten kuzeye doğru Başakşehir'e kadar olup Sarıyer'e kadar olan alan Türkiye'nin en sağlam kayaçları sayılabilir. Sarıyer, Başakşehir, Eyüp, Kağıthane, Şişli, Beşiktaş. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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