Uzman isim İstanbul'un semt semt deprem riskini çıkardı! Bu ilçeler yerle bir olabilir!







7 ŞİDDETİNDE DEPREM







ÇÖEKECEK BİNALARIN YÜZDE 95'İ AVCILAR

İSTANBUL'UN EN SAĞLAM İLÇELERİ

İstanbul riskli ilçeler vatandaşlar tarafından merak konusu olurken uzman isimler 85 milyonu haritalar üzerinden fay hatlarını göstererek uyarılarda bulundu. İstanbul yorumlarıyla dikkat çeken Prof. Dr. Şükrü Ersoy, risk haritasını değerlendirerek yaptığı açıklamalar dikkat çekti. İstanbul depremi Kocaeli'nden Tekirdağ'a kadar uzanan geniş bir alanda etkili olurken Marmara kesimlerinde ise tsunami yarattığı etkileri kayıtlarda bulundu. Büyük hasarlara yol açmasıyla 4 binden fazla kişinin öldüğü tahminler arasında. Kronolojik olarak İstanbul depreminin tarih verileri incelemeye alındı. 500 yıla 2 büyük deprem dikkatleri çekerken Gölcük depremi ve Düzce depremi İstanbul depremi olarak kabul edilmiyor. 7 şiddetinin üzerinde depremlerin orta Marmara fayında bulunan İstanbul depreminin yaratacağı etkiler 250 yılda bir olması dikkat çekti.Deprem uzmanları tarafından İstanbul'da beklenen depremin şiddetinin ise 7 ve 7.5 sevilerinde olması tahminler doğrultusunda. İstanbul da hangi ilçelerin ne kadar güvenli olduğu ve hangilerin daha riskli olduğu belirtildi. İBB Genel sekreter yardımcısı Dr. Buğra Gökçe, 3.5 yılda hızla tarama için 107 bin binaya gidildiğine ve sadece 29 bin 700 bina da analiz yapıldığı ifadesi verildi.Ççkme ihtimali olan binaların yüzde 95 oranının Avcılar'da 46'sı Küçükçekmede 32'si Silivri, 19'u Bahçelievler, 14 büyükçekmede, 14 Zeytinburnu, 12 Esenler, 11 Bakırköy'de bulunan diğer ilçeler de bu oranlardan daha az riskli olarak belirlendi.İstanbul'da en sağlam ilçe merak konusu olurken haliç'ten kuzeye doğru Başakşehir'e kadar olup Sarıyer'e kadar olan alan Türkiye'nin en sağlam kayaçları sayılabilir. Sarıyer, Başakşehir, Eyüp, Kağıthane, Şişli, Beşiktaş.