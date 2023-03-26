Uzman isimden çok ciddi uyarı: 'Türkiye'yi bekleyen kuraklık göç vermeyi hızlandırabilir'













NEDEN OLABİLECEK HERHANGİ BİR HASARI EN AZA İNDİRMEYE ÇALIŞMIYORUZ

Prof. Dr. Ayşe Uyduranoğlu, Türkiye'de kuraklık olursa göçmenlerin başka ülkelere kaçmak zorunda kalabileceği uyarısında bulundu. Türkiye'nin, aşırı hava olaylarına karşı Avrupa'nın en savunmasız ülkesi olduğunu belirten Prof. Dr. Uyduranoğlu, bu sorunun üzerine bir de suyun eklenmesi halinde Türkiye bir göç ülkesi haline gelebileceğini söyledi. Uzman isim, açıklamasında ayrıca, "Türkiye herkesin sandığı gibi su zengini ülke değildir." dedi. Türkiye barajlarının kullanım oranı her geçen gün azalmaktadır. Prof. Dr. Ayşe Uyduranoğlu, Türkiye'nin su zengini ülke olmadığını ve kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu, kuraklık tehlikesi baş gösterirse göç alabilecek bir ülke haline gelebileceğini söyledi. Bu kapsamda baraj kullanımının azalması da aslında vatandaşları oldukça endişeye sokuyor.Prof. Dr. Ayşe Uyduranoğlu, gelecekte Türkiye'de ve hatta su kıtlığı çeken ülkelerde bile suyun azalacağı uyarısında bulunuyor. Uyduranoğlu, Türkiye'nin gelecekte ciddi bir su sorunuyla karşı karşıya kalacağına dikkat çekerek konuşmasına şöyle devam etti; "İklim Değişikliği Komitesi (IPCC) tarafından periyodik olarak yayınlanan raporlardan biri, Türkiye'nin aşırı hava olaylarına karşı Avrupa'nın en savunmasız ülkesi olduğunu gösteriyor. Güvenlik açığını iki farklı şekilde çözüyor. İlk olarak, bu olayların ciddiyeti ve ne sıklıkta meydana geldiği. İkincisi, aşırı hava olaylarına uyum sağlamak için aldığımız önlemlerle ilgilidir. Ülke olarak bundan biz de payımıza düşeni alacağız. Ancak bu olaylardan kaynaklanabilecek hasarı en aza indirmek için herhangi bir çaba göstermediğimiz açık."Kuraklığın yaklaştığına dikkati çeken Uyanoğlu, insanların şimdiden iklim değişikliğini yaşadığını söyledi. Sel, kuraklık, orman yangını ve kuraklık gibi doğal afetlerin insan kaynaklı iklim değişiklikleri olduğuna dikkat çekiyor.