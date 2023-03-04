Uzman isimden duyulmamış tavsiye! 3 ay bekleyen 1000 lirasını 50.000 TL yapacak!













ALTIN MEVDUAT HESABI DEĞERLENDİRİLEBİLİR

Yatırımcıları uyaran emlak ve yatırım danışmanı uzmanı Mert Başaran çok net açıklamalarda bulundu. Başaran 90 günde 50 bin TL kazanmanın formülünü açıkladı. Emlak ve yatırım danışmanı Mert Başaran 50 bin TL kazanmanın formülünü vatandaşlara çok basit bir şekilde anlatırken, altın, dolar gibi yatırım araçları konusunda da tavsiyelerde bulunmasıyla tanınıyor. Yatırım yapmak isteyen vatandaşların en çok merak ettiği soru ise "Hangi yatırım aracına yönelmek daha karlı?" oldu. Peki hangi yatırım aracına yönelmek gerekir? Detaylar burada…Mert Başaran, kısa sürede belirli bir miktar para kazanmak isteyen yatırımcılara tavsiyelerde bulunmasıyla ve mevcut ekonomik ortamda vatandaşları tutumlarını değiştirmemeleri konusunda uyardı. yatırım seçenekleri çok fazla. Bir yatırım danışmanı, parasının değerinden fazlasını kolayca kazanmak isteyenlerin ardından harika bir tavsiyede bulundu: 90 gün, yani 3 ay gibi kısa bir sürede 50.000TL kazanmanın mümkün olduğunu açıkladı.Mart Başaran, bir süredir döviz korumalı mevduat hesabı olan Altın Hesabı için özel bir değerlendirme yaptı. Mart Başaran geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, altını olan vatandaşların yatırım için kur koruma tasarruf hesaplarını değerlendirebileceğini söyledi. Mart Başaran, sosyal medya hesaplarından şu açıklamayı yaptı, “Siyasi saplantılardan kurtularak ülkenin verdiği fırsatı değerlendirin. Bir müşterim 1 kilo altın koyarak 3 ayda 1.040 grama arttırdı. Yani 90 günde 40 gram altın kar etmiş oldu. Bu yıl böyle gitse 120 ila 130 bin TL yavru... Altın yavrular mı diyen kişiler mutlaka kur korumalı altını değerlendirmeli...” ifadelerini kullandı. Başaran, Türkiye’de yatırım yapmakla alakalı, “Bu ülke parası olan, risk seven, finansal okur yazarlığı olan insanlar için rüya gibi. Altın gibi bir getiriyi kimse size veremez. Kur korumalı altını analiz edip araştırın. Şaşıracaksınız.” Açıklamasına yer verdi. NOT: YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR