Uzman isimden faiz kararı öncesi 'Gram Altın' tahmini: 'Çok büyük kayıp verecekler!'

Altın fiyatı gündemde olmaya devam ediyor. Piyasa eğilimleri ile ilgili olarak, merkez bankası faiz oranı kararlarına odaklanıldı. Bildiğiniz gibi geçen ay düzenlenen toplantıda politika faizinin yüzde 9'da tutulmasına karar verilmişti. Güncel verileri beklerken bir uzman "Gram 1000 TL'nin altına düşer mi?" diye sorarak yatırımcıları uyardı.
"GERİ ÇEKİLMELER SÜREBİLİR"
Altının onsunu ilk analiz eden kişi olan altın ve finans
piyasaları uzmanı Şenol Kaan, 1834-1840 bölgesi arasında herhangi bir kapanış olmazsa fiyatın geri çekilebilmeler yaşanabileceğini söyledi.
Üst bölge olarak 1960 seviyesini işaret eden Kaan, gerilemenin devam etmesi ve fiyatların 1828 bölgesinin altına düşmesi durumunda "çatlaklar oluşabileceğini" ifade etti.
"ÇOK BÜYÜK KAYIP VERECEKLER"
Şenol Kaan, tepe bölgesi şeklinde tanımlanan 1180'li seviyelere dikkat çekerek piyasanın alım fırsatları sunması ve yatırımcıları strese sokmaması gerektiğini belirtti ve "Bu bölgelerde alım yapanlar var ama bunlar soğukkanlı profesörler. Profesyonelce düşünmezlerse inanılmaz bir kayba uğrayacaklarını bildikleri için böyle düşünmedikleri sonucuna varırlar." dedi.
Altın 1000 TL'nin altına düşer mi?
Piyasada fiyatı 1.000 TL'nin altına çekecek bir şey olup olmayacağını açıklayan şenol Kaan, altının bir anda dip seviyeleri görmesinin mümkün olmadığını söyledi. Gram altın trendlerinin negatif olduğunu anlatan Kaan, 1108, 1104 ve 1098 seviyelerinin takip edilmesi gerekli alanlar olduğunu söyledi. Kaan, yükselişi başlatmak için 1120 dereceden fazla hareket gerektiğini açıklayarak, "Hareket olmadığı sürece bu bir fırsat olarak görülebilir" diye konuştu.