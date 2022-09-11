EKONOMİ
11 Eylül 2022 - 16:53

Uzman isimden yeni altın açıklaması geldi! Dinlemeyen bin pişman

Altın ve para piyasaları uzmanı İlam Memiş’ten altın fiyatlarının kaderini tamamen belirleyici bir açıklama geldi. Peki İslam Memiş altın fiyatları hakkında ne dedi? İlam Memiş hangi yatırıma yönelin dedi? İşte haberin detayları…

EKONOMİ
11 Eylül 2022 - 16:53
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Uzman isimden yeni altın açıklaması geldi! Dinlemeyen bin pişman


Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın alacak vatandaşların ve yatırımcıların not alması gereken bazı değerlendirmelerde bulundu.

Altın Dolar

ONS Altın’ın Bugünkü Fiyatı Ne?



Yeni güne $1.708,77 ile başlayan Ons altın, %0,54 artış yaşayarak 1.717.86’dan dolardan işlem görmekte. Geçtiğimiz gün ise en düşük 1.708,57 dolar, en yüksek 1.729,48 dolar seviyelerini gören Ons Altın, günü 1.717,86 dolar seviyelerinde günü kapattı.

Ons Altın, 1 Eylül 2022 tarihinde 1.688,86 dolar ile son bir ayın en düşük fiyatını 12 Ağustos 2022 tarihinde de 1.802,99 dolar ile son bir ayın en yüksek seviyesini gördü.

Tam Altın’ın Bugünkü Fiyatı Ne?

Güne başlayışı 6.441,11 olan Tam Altın, %0,56 artış yaşayarak 6.477,09’dan işlem görmekte. Geçtiğimiz gün ise en düşük 6.439,10 en yüksek 6.524,06 seviyelerini gören tam altın günü 6.477,16 seviyesinde kapanış yaptı.

Tam altın 2 Eylül 2022 tarihinde 6.381,83 ile son bir ayın en düşük fiyatını 12 Ağustos 2022 tarihinde de 6.690,79 ile son bir ayın en yüksek seviyelerini gördü. 1 Tam altının fiyatı ise 6.477,09 TL’ye karşılık geliyor.

Çeyrek Altın’ın Bugünkü Fiyatı Ne?

Çeyrek altın güne %0,56 artış yaşayarak 1.619,27’den işlem görüyor. Geçtiğimiz gün ise en düşük 1.609,77 en yüksek ise 1.631,02 seviyesini gören çeyrek altın, günü 1.619,29 seviyesine ulaşarak kapattı.

Çeyrek altın, 2 Eylül 2022 tarihinde 1.595,46 ile son bir ayın en düşük, 12 Ağustos 2022 tarihinde ise 1.672,70 ile son bir ayın en yüksek seviyelerini görmüştü.

İslam Memiş

Gram Altın’ın Bugünkü Fiyatı Ne Kadar?

Gram Altın, yüzde 0,56 artış ile 1.007,11'dan işlem görmektedir. Dün en düşük 1.001,21, en yüksek 1.014,42 seviyelerini gören Gram Altın, günü 1.007,13 seviyesinde kapattı. Altın ve altın fiyatları denildiği zaman hemen hemen herkesin aklına İslam Memiş’İn adı geliyor. Memiş, yapmış olduğu açıklamasında, piyasalara yön vermekten vazgeçmiyor. Bu sefer yaptığı açıklamasında dolar ve altın uyarısı yapan İslam Memiş, 2 önemli tarih için dikkat edilmesi gerekildiğini söyledi.

Altın ve dolarla ilgili dikkat edilmesi gereken kısımları vurgulayan Memiş, bu iki tarihi herkesin not etmesini istedi. İslam Memiş, 2023 yılına kadar enflasyonun yüksek seviyelerde kalmaya devam edeceğini ve mücadelenin oldukça zor olacağını söylerken, yükselmenin kontrollü bir biçimde olacağını söyledi.

Bu yazımızda yer verdiğimiz ekonomi uzmanı İslam Memiş'in tavsiyeleri adlı yazımız siz değerli okurlarımız için yatırım tavsiyesi değildir. 

EDİTOR
Ali Çöleli
Ali Çöleli
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