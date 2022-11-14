Finans
14 Kasım 2022 - 18:55

Uzman ismin asgari ücret açıklaması yüksek zam beklentilerini suya düşürdü!

Hükümetin 'yıl sonunda asgari ücrete ezdirmeyeceğiz' söylemini aktaran Koç Üniversitesi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kamil Yılmaz, 6 aylık enflasyon beklentisinin yüzde 18 olduğunu belirterek yıl sonu beklentisinin de yüzde 67 civarında olmasının beklenildiğini söyledi. Bu rakamlara göre Yılmaz, asgari ücrete yüzde 25 zam yapılması halinde 7 bin TL civarında olabileceğini sözlerine ekledi.

Finans
14 Kasım 2022 - 18:55
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Uzman ismin asgari ücret açıklaması yüksek zam beklentilerini suya düşürdü!
2022 yılında yüzde 80'lik bir artış sonrasında enflasyon karşısında oldukça geri düşen asgari ücretin yeni yılda ne kadar olacağı merak konusu. Tahminler 8 ila 9 bin rakamını gösterse de son yapılan asgari ücret zam tahmini milyonlarca asgari ücretliyi üzecekmiş gibi görünüyor.

ASGARİ ÜCRET KOMİSYONU 7-8-9 ARALIK TARİHİNDE TOPLANACAK

Uzman ismin asgari ücret açıklaması yüksek zam beklentilerini suya düşürdü

Asgari ücretin ne kadar olacağını belirleyecek olan komisyon 7-8-9 Aralık tarihlerinde toplanacak. Milyonlarca işçiyi ilgilendiren asgari ücret konusu kıomisyon üyeleri tarafından yeniden değerlendirmeye alınacak.

'Asgari Ücret Belirleme Komitesi' toplantısından önce yapılan zam tahminlerine devam edilecek. Bazı uzmanlar asgari ücretin 8.000'den 9.000 TL'ye, hatta 10.000 TL'ye çıkacağını tahmin ederken, bazıları ise tam tersinin olacağını tahmin etmeye devam ediyor. En son asgari ücret tahmini, Koç Üniversitesi'nde profesör olan Dr. Kamil Yılmaz tarafından yapıldı. Hükümetin ``Yıl sonunda asgari ücretin düşürülmesine izin vermeyeceğiz`` söylemine de değinen Yılmaz, enflasyonun altı ayda yüzde 18, yıl sonunda yüzde 67 civarında olmasını beklediğini söyledi.

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Bu rakamlara göre Yılmaz, asgari ücrete yüzde 25 zam yapılması halinde 7 bin TL civarında olabileceğini belirtti. Yılmaz, “Şu anda asgari ücreti 9 bine çıkmaz” diye konuştu.

"İhracatçının başı ciddi dertte, sektör tarafında sıkıntı var yani asgari ücreti yükseltirseniz ters tepecek. Yüzde 30'luk bir artışımız var." ifadelerine yer veren Prof. Dr. Yılmaz, “Emeklilere daha fazlasını verebileceğimizi düşünüyorum çünkü bunu devlet fonlarından sağlayacağız. %30 verseniz bile ilk 6 ayda eriyip gider. ” dedi.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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