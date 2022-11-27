EĞİTİM
27 Kasım 2022 - 10:25

Uzman öğretmen maaş farkı/ zammı ne kadar? Uzman öğretmen maaş farkı ne zaman yatacak?

Uzman öğretmenlik sınavında başarılı olanlar uzman öğretmen maaş farkı ne zaman, ne kadar yatacak merak ediyor. İşte 2023 uzman öğretmenlik maaşı.

EĞİTİM
27 Kasım 2022 - 10:25
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Uzman öğretmen maaş farkı/ zammı ne kadar? Uzman öğretmen maaş farkı ne zaman yatacak?


Önceki hafta 400 binden fazla öğretmen uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavına girdi. Öğretmenlerin unvanlarını ve maaşlarını artıran sınav Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlendi. Sınav sonucunda uzman öğretmen ve baş öğretmen olan kişiler, maaşlarına ne kadar zam yapılacağını merak ediyor. İşte detaylar…

Uzman öğretmen maaş farkıyla ilgili araştırmalar yoğunluk kazandı. Sınavdan geçer not alarak uzman öğretmen olma unvanına kavuşan öğretmenler maaşlarına yapılacak zam miktarını araştırıyor.

Uzman öğretmenlik sınavı maaş farkı ne kadar, zam miktarı ne?



Uzman öğretmenlik sınavını kazanan öğretmenlere unvanlarının yanı sıra maaş zammı da yapılacak. Uzman öğretmenlik maaş farkı hesaplaması en yüksek devlet memuru aylığına, 152. Maddede geçen oranın uygulanmasıyla hesaplanır.

Buna göre yüzde 20 gelir vergisi uygulanması halinde 507 lira 07 kuruş uzman öğretmenlik tazminatı alınmaktadır. Uzman öğretmen olmaya hak kazanan öğretmen bir derece kademe atlayacak ve maaşlarına aylık en 1342 lira ödenecek. Bu şartlarda 10 yıl görev yapan öğretmen maaşı mevcut durumda 11 bin 819 lira maaş alırken uzman öğretmenlik unvanı ile maaşı 13 bin 161 liraya yükselecek.

Uzman öğretmenlik maaş farkı ne zaman yatacak?

Uzman öğretmenlik sınavı 19 Kasım cumartesi günü gerçekleştirildi. Sonuçlar ise 24 Kasım tarihinde açıklandı ve sınava giren öğretmenlerden büyük bir çoğunluğu uzman öğretmen olmaya ak kazandı. Adaylar belirtilen maaş farklarının hesaplarına ne zaman yatırılacağını merak ederken beklenen haber geldi.

Uzman öğretmenler, 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak uygulama ile ek maaş almaya başlayacaklar. Öğretmenler, Ocak ayında hem maaş zammı hem de uzman öğretmenlikten maaş farkı alacaklar.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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