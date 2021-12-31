SİYASET
31 Aralık 2021 - 14:59

Uzman öğretmene maaş artışı getiren 'Öğretmenlik Meslek Kanunu' Meclise sunuldu!

AK Parti Milletvekilleri tarafından hazırlanan 12 maddelik 'Öğretmenlik Meslek Kanunu' TBMM'ye sunuldu. Yasa teklifinde öğretmenlik mesleğini kariyer haline getirilmesi öngörülürken düzenlemede uzman ve başöğretmen unvanı alan öğretmenlerin de maaşlarının bin ve 2 bin TL oranında artış yapılması maddeleri yer alıyor.

SİYASET
31 Aralık 2021 - 14:59
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Uzman öğretmene maaş artışı getiren 'Öğretmenlik Meslek Kanunu' Meclise sunuldu!
12 maddeden oluşan 'Öğretmenlik Meslek Kanunu' yasa tasarısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da onayıyla TBMM Başkanlığı'na sundu. Söz konusu yasa tasarısı ile ilgili bir açıklama yapan AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, yeni yasa ile birlikte öğretmenler için gelişim temelli bir sistem kurulacağını ve düzenleme içinde yer alan uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik gibi hakların verilerek öğretmenlerin sorumluluklarını netleştirileceğini söyledi. 




Uzman öğretmenlik unvanına sahip olacak olan öğretmenlerin maaşlarında da bin lira gibi bir artış olmasıyla ilgili maddelerin de yer aldığı yasa tasarısında bu öğretmenler arasında yüksek lisans yapmış olanlar ise uzmanlık sınavından muaf tutulacakları belirtildi. 10 yıl boyunca uzman öğretmen olarak görev yapan öğretmenlerin ise başöğretmenliğe geçişlerinde gerekli eğitimlerini tamamladıktan sonra girdikleri sınavda başarı göstermeleri halinde ilave bir derece alacakları ve toplamda maaşlarında 2 bin lira gibi bir artış gerçekleştirileceği kaydedildi.





 
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