EĞİTİM
07 Eylül 2022 - 00:17

Uzman öğretmenlik eğitimleri 9 Eylül tarihine kadar uzatıldı!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), uzman öğretmen eğitiminin 9 Eylül tarihine kadar uzatıldığını duyurdu. Aynı seviyede gerçekleştirilecek olan başöğretmenlik kursu ise daha öncesinden belirlenen programa göre 19 Eylül tarihine kadar devam edecek.

EĞİTİM
07 Eylül 2022 - 00:17
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Uzman öğretmenlik eğitimleri 9 Eylül tarihine kadar uzatıldı!


Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklada,  7354 Sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu Kapsamında hazırlanmış olan 'Aday Öğretmenlik' ve 'Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği' duyurunun ardından Milli Eğitim Bakanlığı'nın dışında kalan kurum ve kuruluşlarında görev  yapan uzman ve başöğretmenlik eğitim programı 18 Temmuz tarihinde başlatıldığı belirtildi.

Program kapsamında Mesleki Öğretmenlik Eğitiminin 5 Eylül'e kadar tamamlanması kararlaştırılırken, yeni alınan bir kararla söz konusu program 9 Eylül saat 23:59'a kadar uzatıldı.



Eğitim verilerine bakıldığında uzman öğretmen eğitim kurslarına toplam 540 bin 66 kişi katılım gösterdi. Bu toplamın 529.330'u Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı örgün eğitim kurumlarında, 9.318'i özel eğitim kurumlarında, 1.418'i ise MEB dışı kurumlarda görevlerine başladı.

Uzman öğretmenlik eğitimlerine alınanlar arasında Bakanlığın bünyesinde görev alan 529 bin 330 öğretmen eğitime başlarken, 522 bin 932 öğretmenin eğitim kursunu yüzde 98,79'u tamamladı. 8 bin 480 öğretmen ile yüzde 91,01'i özel ve genel eğitim kurumlarında görev yapan toplam 9 bin 318 öğretmenin; Milli Eğitim Bakanlığı dışındaki kurumlarda çalışan 1418 kişi eğitime başlamış ve 1360 öğretmen eğitimleri tamamlayarak yüzde 95,91 oranına ulaşmıştır. Mesleki öğretmen yetiştirme programını yüzde 98,65 ile toplam 532.772 öğretmen tamamlamıştır.

Başöğretmenlik yetiştirilmesine katılan öğretmenlerin dağılımı

19 Eylül saat 23:59'a kadar devam edecek olan müdür eğitimine toplam 70.354 öğretmen katıldı. Bu toplamın 69.868'i Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı örgün eğitim kurumlarında, 301'i özel eğitim kurumlarında, 185'i ise Milli Eğitim Bakanlığı dışındaki kurumlarda görev yapmaktadır.

Başöğretmenlik yetiştirilmesine katılan öğretmenler arasında eğitime başlayan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün eğitim kurumlarında görev yapan 69 bin 868 öğretmen görevlerine başlarken 65 bin 287 öğretmen eğitim kursunu tamamladı.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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