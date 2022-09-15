EKONOMİ
15 Eylül 2022 - 16:34

Uzmanından 'altın' öngörüsü

Altın fiyatlarında düşüş yaşanırken, uzman isimden öngörüler geldi.

EKONOMİ
15 Eylül 2022 - 16:34
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Uzmanından 'altın' öngörüsü

Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Salih Özman, altın fiyatlarındaki düşüşün geçici olduğunu, bu fiyatlardan altına yatırım yapmanın ilerleyen zamanda yatırımcıya kazandırabileceğini söyledi. Yaz sezonunun bitmesinin altın fiyatlarının düşmesinde etkili olduğunu belirten Özman, “Sezon bittiği için Türkiye'de ve dünyada altın talebi düşmeye başlıyor. Yaz sezonu bitince altına talep düştüğü için bu aylarda fiyatların düşmesi normal. şuandan itibaren dünyada yıldızı parlayan yatırım aracı Amerikan doları. FED'in faiz artışları doların değerini yükseltti. Dolar-euro paritesinde de bunu görüyorsunuz. Dolara ilginin artması da altına olan talebi düşürüyor. Bu düşüş, kısa süreli bir düşüş. Dünyadaki bu enflasyonist ortamda altın fiyatlarının son derece düşmesi olası değil. Bence bu düşüşler altın almak için bir fırsat. Altının ONS'unun bin 700 doların aşağısına düşmesiyle yatırımcılara tavsiyem, bu fiyatlardan altın alınmasıdır” dedi.

“Bu fırsat, altın alınarak değerlendirilebilir"

Altın fiyatlarındaki düşüşün uzun süreli olmayacağını savunan Özman, “Altındaki bu düşüşler spekülatif. Bu fırsat, altın alınarak değerlendirilebilir. Dünyada her şeyin fiyatı artıyor. Enerji, işçilik, işletme, kira fiyatları çok yüksek. Bunlara paralel olarak altının topraktan çıkartma maliyetleri de artıyor. Rusya-Ukrayna krizinden dolayı Rus altın rafinerileri Avrupa'ya satış yapamıyorlar. Ondan dolayı altın arzında da bir sıkıntı var. Enflasyon bu kadar yüksekken, altın arzında sıkıntı varken fiyatların dünya pazarında bu rakamların altına düşmesine imkan yok. Bence bu düşük fiyatlarla altın alınıp fırsata çevrilmeli” ifadelerini kullandı. Bugün altının ONS fiyatı bin 685 dolar seviyelerinde seyrederken, 24 ayar altının gramı 990 TL, çeyrek altın bin 645 TL civarında işlem görüyor.

Erdi Demür

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
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