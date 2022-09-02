YAŞAM
02 Eylül 2022 - 17:21

Uzmanından Ebeveynlere Uyarı: "Çocukların Mutlu Olabilmesi Için Onlarla Vakit Geçirin"

Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzm.

YAŞAM
02 Eylül 2022 - 17:21
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Uzmanından Ebeveynlere Uyarı: “Çocukların Mutlu Olabilmesi Için Onlarla Vakit Geçirin”


Dr. Sümeyra Fırat, ebeveyn ile birlikte yapılan etkinliklerin çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimi üzerine oldukça fayda sağladığını belirterek, "Çocukların mutlu olabilmesi için onlarla vakit geçirin” dedi.


VM Medical Park Samsun Hastanesi hekimleri “Çocuklarla Kaliteli Vakit Geçirmek” temalı etkinlikte bir araya geldi. Samsun Çocuk Kitabevi'nde düzenlenen etkinlikte renkli görüntüler ortaya çıktı. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği'nden Dr. Öğr. Üyesi Emel Şen, Doç. Dr. Şükrü Paksu, Dr. Sümeyra Fırat, Patoloji Kliniği'nden Uzm. Dr. Canan Demirci ve Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'nden Dr. Öğr. Üyesi Naziye Gürhan, çocuklarla bir araya gelerek ahşap boyama yaptı. Samsun Çocuk Kitabevi'nde düzenlenen “Çocuklarla Kaliteli Vakit Geçirmek” temalı etkinlikte renkli görüntüler ortaya çıktı.





“Çocukların sosyal iletişim becerilerinin artmasına fayda sağlar”


Ebeveyn ile birlikte yapılan etkinliklerin çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimi üzerine çok önemli etkilerinin olduğunu söz eden Uzm. Dr. Sümeyra Fırat, “Ebeveynlerin birlikte yapılan etkinlik sırasında tüm dikkatlerini çocuklarını veriyor olmaları, farklı işlerle meşgul olmamaları, çocukların kendilerini değerli hissetmelerine ve ebeveyn ile etkileşimlerinin artması yardım eder. Birlikte geçirilen zamanlar ebeveynlerin çocuklarını daha başarılı tanımalarına, çocukların da ebeveynleri daha başarılı tanımalarına fırsat sağlar. Bu sayede birbirlerini daha başarılı anlayıp daha sağlıklı iletişim kurabilirler. Etkinlikler sırasında ne yapıldığından ziyade, yapılan etkinliklerin keyifle, zevkle ve eğlenceli şekilde yapılması, çocukların ilgilerinin takip edilerek yapılması oldukça önemlidir. Bu durum çocukların yeni şeyler keşfetmelerini, plan yapabilmelerini, organize olabilmelerini, sorun çözme berilerinin gelişmesini, sosyal iletişim becerilerinin artmasını aslında güvenli ve keyifli bir zeminde hayatı keşfetmelerini sağlar” şeklinde konuştu.


Ailelerin çocuğa göstermesi gerektiği ilgiye değinen Uzm. Dr. Sümeyra Fırat “Ebeveynlerin ilgiyle çocuklarını takip etmeleri, çocukların kendilerinin değerli olduğunu hissetmelerine ve kendilerine güvenen bireyler olmasına aracılık eder. Mutlu çocuklarınız olsun istiyorsanız sadece çocuklarınıza odaklandığınız, farklı şeyler düşünmediğiniz ya da yapmadığınız zaman dilimleri oluşturup, çocuğunuzla vakit geçirmeyi ihmal etmeyin” diyerek konuşmasını belirtti.

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Haber Editörü
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